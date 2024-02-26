更多編輯台推薦新聞：
1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩
文化

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋
生活

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？
生活

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
登革熱
新聞專題
登革熱2/300
首頁 / 生活

台巴科大學生設計太陽能捕蚊燈 協助防治登革熱

2024/2/26 10:51（2/26 11:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣科技大學協助台巴科大學生設計太陽能捕蚊燈裝置，希望有效降低蚊蟲傳播疾病的風險，為巴拉圭提供更安全的生活環境。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 113年2月26日
台灣科技大學協助台巴科大學生設計太陽能捕蚊燈裝置，希望有效降低蚊蟲傳播疾病的風險，為巴拉圭提供更安全的生活環境。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 113年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北26日電）巴拉圭長期受登革熱疫情所擾，台科大協助台巴科大學生設計太陽能捕蚊燈裝置，希望有效降低蚊蟲傳播疾病的風險，為巴拉圭提供更安全的生活環境。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，長年以來，巴拉圭一直深受登革熱嚴峻疫情所擾，因此台灣科技大學發起巴拉圭亞松森市病媒蚊防治計畫，帶領台灣-巴拉圭科技大學（簡稱台巴科大）學生關注病媒蚊議題。

台科大將專題實務課程結合巴拉圭生活經驗，協助台巴科大學生發揮所學，聚焦太陽能捕蚊燈裝置的研發和應用，希望有效降低蚊蟲傳播疾病的風險，為巴拉圭提供更安全的生活環境，同時採取太陽能裝置，以降低能源消耗。

台科大機械工程系副教授劉孟昆表示，他們將不同科系的學生組成小組，針對捕蚊裝置進行發想，除了學習電路板設計、外觀設計等，也將技職「做中學」的精神帶給巴拉圭學生；之後將與當地的亞松森大學合作，以流體力學分析提升捕蚊裝置的進氣效率，並將成品放置社區內解決蚊蟲問題。

台巴科技大學是外交部委託台科大與巴拉圭政府合作辦理的大學，位於巴拉圭首都亞松森，學生會到台灣交換學習1年半，學習內容除了台科大開設的各種必選修專業課程，還包括台灣先進工程建設參訪以及各種工程專業講座。（編輯：陳政偉）1130226

#巴拉圭
#登革熱
#台科大
登革熱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台南第2例登革熱境外移入病例 曾遊馬來西亞
172.30.142.199