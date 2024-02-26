台巴科大學生設計太陽能捕蚊燈 協助防治登革熱

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（中央社記者許秩維台北26日電）巴拉圭長期受登革熱疫情所擾，台科大協助台巴科大學生設計太陽能捕蚊燈裝置，希望有效降低蚊蟲傳播疾病的風險，為巴拉圭提供更安全的生活環境。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，長年以來，巴拉圭一直深受登革熱嚴峻疫情所擾，因此台灣科技大學發起巴拉圭亞松森市病媒蚊防治計畫，帶領台灣-巴拉圭科技大學（簡稱台巴科大）學生關注病媒蚊議題。

台科大將專題實務課程結合巴拉圭生活經驗，協助台巴科大學生發揮所學，聚焦太陽能捕蚊燈裝置的研發和應用，希望有效降低蚊蟲傳播疾病的風險，為巴拉圭提供更安全的生活環境，同時採取太陽能裝置，以降低能源消耗。

台科大機械工程系副教授劉孟昆表示，他們將不同科系的學生組成小組，針對捕蚊裝置進行發想，除了學習電路板設計、外觀設計等，也將技職「做中學」的精神帶給巴拉圭學生；之後將與當地的亞松森大學合作，以流體力學分析提升捕蚊裝置的進氣效率，並將成品放置社區內解決蚊蟲問題。

台巴科技大學是外交部委託台科大與巴拉圭政府合作辦理的大學，位於巴拉圭首都亞松森，學生會到台灣交換學習1年半，學習內容除了台科大開設的各種必選修專業課程，還包括台灣先進工程建設參訪以及各種工程專業講座。（編輯：陳政偉）1130226