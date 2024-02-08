巴西登革熱肆虐 里約及巴西利亞進入緊急狀態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）巴西登革熱肆虐，今年初至今通報36萬病例，約為去年同期的4倍，里約熱內盧和首都巴西利亞已進入緊急狀態。專家表示，聖嬰現象導致巴西和全球登革熱病例增加。

巴西新聞網站g1報導，今年巴西已通報超過36萬例疑似和確診登革熱病例，40例死亡。與2023年前5週超過9.3萬例疑似和確診登革熱病例相比，增加291%。

巴西政府已成立一個針對登革熱和其他蟲媒病毒的緊急行動中心，以協調對抗及監測疫情進展行動。里約熱內盧市和巴西利亞聯邦特區都因登革熱宣布進入公共衛生緊急狀態。

根據巴西通訊社（Agência Brasil），世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）今天在訪問巴西時表示，巴西通報的登革熱疫情是全球登革熱病例大幅增加的一部分。他說，2023年，除歐洲外，所有地區約80個國家通報5億例病例和5000多人死亡。

譚德塞在出席巴西政府的「健康巴西」計畫儀式上說，影響全球氣溫升高的聖嬰現象（El Niño），導致巴西和全球登革熱病例增加。

譚德塞提到巴西作為登革熱疫苗主要生產國的作用，表示巴西具有生產此類疫苗的巨大能力，「巴西正在盡一切努力阻斷登革熱傳播並改善對疾病的控制，而疫苗可以用作對抗登革熱的工具之一」。

世衛組織一直與聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作，以期探索新的合作途徑，加快巴西生產新的先進疫苗。

根據g1報導，巴西將成為全世界第一個在公共衛生系統中提供登革熱疫苗的國家，巴西政府正致力確保為人民提供足夠劑量。

巴西目前只有由日本實驗室武田製藥生產的Qdenga疫苗，但數量有限，只能對10至14歲一小部分兒童和青少年免疫接種，這些兒童和青少年被定義為最初的目標受眾。

另一方面，布坦坦研究所開發的登革熱疫苗已證明有效，預計今年內送交巴西國家衛生監督局（Anvisa）批准，2025年開始施打第一批疫苗。

巴西衛生部長特林達德（Nísia Trindade）說，在全球暖化和聖嬰現象導致巴西新一輪疫情爆發之際，獲得登革熱新疫苗變得更重要。（編輯：郭中翰）1130208