更多編輯台推薦新聞：
圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路
運動

圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
登革熱
新聞專題
登革熱2/300
首頁 / 地方

杜絕登革熱等環境髒亂 屏東112年裁罰近300萬

2024/1/30 17:05（1/30 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府30日指出，去年國內本土登革熱逾2萬例，經稽查環境衛生，累計裁罰土地髒亂、空地雜草未清除共1838件，呼籲地主要維護環境衛生。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年1月30日
屏東縣政府30日指出，去年國內本土登革熱逾2萬例，經稽查環境衛生，累計裁罰土地髒亂、空地雜草未清除共1838件，呼籲地主要維護環境衛生。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年1月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）去年國內本土登革熱逾2萬例，屏東縣政府稽查環境衛生，累計裁罰土地髒亂、空地雜草未修共1838件，罰款近新台幣300萬元；縣府呼籲，地主要維護環境衛生。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，去年國內登革熱疫情嚴峻之際，某政府機關出租屏東市自立路上土地，因承租人未善盡管理人之責，有孳生病媒蚊疑慮，縣府派員稽查發現出租地內有散置廢棄臉盆、輪胎等廢棄物，且圍牆內種植樹木疏於管理，多棵樹木長出圍牆外，造成落葉及花卉散落，影響環境衛生。

因此，環保局依違反廢棄物清理法裁罰上限6000元並要求限期改善，但半年後雜草再度超過50公分，環保局再度要求改善，今天複查已派員清理完成。

環保局表示，依據「屏東縣空地空屋管理自治條例」規定，如空屋或空地有雜草高度超過50公分未修剪、有污染環境之虞廢棄物、堆置有礙環境衛生物品及孳生病媒源或有發生傳染病之虞，若經縣府通知或限期應清理而不清理時，可處1200元至6000元罰鍰，且可按次連續處罰。

環保局指出，去年共告發裁處亂丟菸蒂或檳榔渣、亂貼廣告物、空地雜草逾50公分未修剪及土地堆置垃圾致髒亂等，違反環境衛生案件共計1838件，裁罰金額近300萬元，呼籲地主應定時巡視環境，維護土地內環境衛生，善盡地主管理責任。（編輯：唐聲揚）1130130

#屏東縣
#屏東縣政府
#登革熱
#環保局
登革熱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台灣未曾茲卡大流行 染過日本腦炎、登革熱成關鍵
172.30.142.21