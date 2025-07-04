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台南第5例登革熱境外移入 6月下旬曾赴菲律賓

2025/7/4 17:04
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（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市政府衛生局今天公布台南市今年第5例登革熱境外移入病例，病患6月下旬曾到菲律賓旅遊，返國後發病就醫送檢確診。

衛生局今天表示，台南市第5例登革熱境外移入病患是30多歲男子，家住永康區西橋里，6月22日至26日和友人前往菲律賓旅遊，返國後於7月2日出現發燒及肌肉痛等症狀，昨天到成大醫院就醫，NS1快篩試劑檢驗陽性通報，經實驗室檢驗確診。

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台南市登革熱防治中心獲報後，隨即動員緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

疾病管制署資料顯示，截至今天，國內已累計通報88例登革熱境外移入病例，感染源以印尼、菲律賓、越南為主。（編輯：謝雅竹）1140704

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