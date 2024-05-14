腸病毒就診創10年新高 估5月底達疫情高峰
（中央社記者曾以寧台北14日電）疾管署今天表示，腸病毒疫情持續上升，創下10年新高，預估5月底、6月初達疫情高峰。小兒感染科專家李秉穎指出，今年疫情趨勢與往年差不多，預估開始放暑假後，疫情就會下降。
腸病毒小百科
- 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上
- 除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高
- 傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染
- 典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症
資料來源：衛福部疾管署
最新腸病毒停班課情況，曾淑慧說，共256班停班課，較前週226班增加，但沒有新增71型或重症個案，疫情風險地區與前週相同，分別為新北市中和、板橋、淡水區，以及桃園市平鎮區、台中市大肚區、雲林縣大埤鄉、高雄市三民區、屏東縣內埔鄉。
對於今年疫情走向，李秉穎表示，今年目前疫情趨勢與往年差不多，數據上雖有差距，但在統計上可能並不顯著，並預估進入暑假後疫情下降，因此認為整年累計個案數不會比2016年多，整體疫情「還好」。
腸病毒71型小百科
腸病毒71型
腸病毒71型感染多以手足口病表現，特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。
相較於腸病毒其他型別，腸病毒71型感染較易侵犯中樞神經系統，併發重症主要有腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等表現，這些嚴重病症均於發病後7天內出現，平均為發病後3天左右，5歲以下的幼兒為重症的高危險群。
重症前兆病徵：
1. 嗜睡、意識改變、活力不佳
2. 持續嘔吐
3. 手腳無力
4. 肌躍型抽搐：全身肢體突發式顫抖，類似受到驚嚇的動作，睡覺時發作特別頻繁，這種動作於正常兒童時偶而可見，但若發作次數頻繁，或白天清醒時也會出現則為異常。
5. 無明顯誘發因素時（如哭鬧、發燒）出現呼吸急促或心跳加快。
資料來源：衛福部疾管署
腸病毒D68型小百科
腸病毒D68型
腸病毒D68型主要可透過糞口、飛沫、接觸傳播，傳染力強。常見症狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等，嚴重可能引發肺炎、肢體麻痺等併發症。國內歷年皆僅有零星感染案例，但並無流行疫情。
腸病毒D68型目前尚無疫苗，治療以支持性療法為主。大多數人感染為輕症預後良好，但若家中孩童感冒後出現喘、呼吸困難或急性肢體無力症狀，如：突然手舉不起來、步態不穩等變化需儘速就醫。
資料來源：衛福部疾管署、台中榮民總醫院
疾管署提醒，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，為避免腸病毒透過幼童頻繁互動傳播，呼籲家長、幼兒照顧者持續加強手部衛生及做好環境消毒與通風。
疾管署表示，腸病毒主要透過糞口、飛沫或接觸傳染，在發病後1週內傳染力最強，預防感染最有效的方法為做好手部衛生與咳嗽禮節，流行期間減少出入擁擠的公共場所，並落實生病在家休息等措施，以降低傳播風險。（編輯：管中維）1130514
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