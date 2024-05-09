台中大肚列腸病毒高風險區 議員籲補助幼兒施打疫苗

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市大肚區出現腸病毒71型個案列為高風險區域，多名台中市議員今天建議市府補助幼兒施打疫苗，市府則呼籲中央將腸病毒疫苗納入常規疫苗接種政策，降低腸病毒重症。

台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，由於國內進入腸病毒流行期，包括民進黨市議員王立任、張玉嬿、黃守達、謝志忠及國民黨市議員張廖乃綸、黃佳恬、陳文政等人，都在會中要求台中市衛生局加強宣導，並建議市府補助施打疫苗。

王立任指出，全國上週因腸病毒停課班級達167班，近1個月全台已經有552個班級停課，其中台中市大肚區更列為腸病毒71型高風險區域。接種腸病毒71型疫苗後，保護率可達98%，但疫苗價格不菲，1劑要價3000到5000元不等，根據品牌不同需施打2到3劑不等，對家長是種負擔。

王立任表示，目前南投縣已免費供疫苗給弱勢兒童接種，而嘉義鹿草鄉也提出全額補助給0至6歲嬰幼兒腸病毒自費疫苗補助，以台中市的財政狀況，應儘速擬訂相關疫苗施打補助方案。

張廖乃綸指出，最近1個月來全台中市幼兒園已經有81班停課，週日就是母親節，家庭聚餐、社區母親節活動等群聚增加，大人小孩聚在一起，恐怕進一步讓疫情升溫，衛生局應該會同教育及民政系統加強宣導防範。

台中市衛生局說明，據台中市腸病毒防治公告，台中市須強制停課的行政區為大肚區。自進入流行期至5月7日止，大肚區因腸病毒停課、停托的學前教托育機構共8班，其餘學教托機構若有疑似感染腸病毒個案，也建議自主停課托，維護學童健康。

至於腸病毒疫苗補助議題，衛生局指出，考量政策連續性及避免其他醫療福利經費排擠效應，目前建議以自費接種，也呼籲中央將腸病毒疫苗納入常規疫苗接種政策，降低嬰幼兒腸病毒重症及死亡機率。（編輯：黃世雅）1130509