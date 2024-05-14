開花飄餿味、浮根寸步難 中市府將移除這些樹

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中一中圍牆邊有20多顆掌葉蘋婆，開花時飄散出濃濃餿水臭味，學生苦不堪言；曉明女中旁人行道處處路樹浮根，步步危機；文華高中旁大王椰子樹葉掉落砸人，市府規劃移植。

時序春天，許多植物進入開花期，花香並非都是宜人。台中市議會今天召開都發建設水利業務質詢，國民黨籍市議員陳政顯、張廖乃綸、朱暖英關心樹木開花時飄散臭味擾人以及浮根讓行人難行。

陳政顯指出，台中一中圍牆邊種有20多顆掌葉蘋婆，開花時產生臭味，味道彷如餿水，學生苦不堪言，想念書也唸不下去。他認為，掌葉蘋婆不是不好的樹，但是種在不該種的地方，反而擾民。

陳政顯提到，曉明女中附近的人行道上路樹浮根，造成行人步步都是危機。

朱暖英指出，依據建設局去年統計，台中市路樹移植案才完成18件。鄰近大業路到河南路段的範圍，學校周圍黑板樹竄根問題嚴重，人行路面都掀出坑洞，民眾跌倒摔斷牙齒。

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張廖乃綸指出，文華高中周邊種有多顆大王椰子樹，樹葉掉落時曾砸傷民眾，還有人被掉落的樹葉割傷。呼籲建設局應分年分批移植。

建設局長陳大田表示，移植樹木有例可循，現階段針對花果處理，未來取得共識下，將進行樹木適度移植，公共安全為要。建設局表示，大業路段預估移植的工期，將在3到4個月內完成，預估會有30多株路樹移植，相關移植工程都會分期逐次進行。（編輯：方沛清）1130514