腸病毒疫苗費用高昂 嘉市議員籲補助弱勢孩童

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義市學校1月至今因腸病毒停課有50班級，國民黨籍嘉義市議員鄭光宏、郭定緯今天質詢，腸病毒疫苗每劑費用4000元，且需打2劑，希望市府在財政許可下，全額或能補助弱勢孩童。

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，目前開發的腸病毒疫苗是針對71型，並非其他類型的腸病毒也有效，自費的費用確實很高，可施打腸病毒疫苗的對象是2個月嬰兒至未滿6歲的幼兒，人數多，未來需要通盤考量後，做最後的決定。

廖育瑋指出，對於腸病毒疫苗施打，市府等基層衛生單位曾向疾管署建議列入公費疫苗，但未獲採納，另外，針對議員建議弱勢孩童補助施打疫苗部分，將會與專家學者討論、研究。

鄭光宏表示，全國腸病毒疫情升溫，預計5月底達高峰，嘉義市自1月至今，學校已累積50班級、122名學生停課，創同期新高。有鑒於去年剛上市的腸病毒疫苗每劑費用高達新台幣4000元，且至少要施打2劑，有時還有追加1劑，建議市府以全額或採身分類別方式補助，保護幼童健康成長。

郭定緯也建議市府，腸病毒疫苗自費的費用高昂，讓許多家長卻步，希望市府應優先補助弱勢家庭孩童施打腸病毒疫苗。

另外，郭定緯指出，日前接獲家長陳情，去年腸病毒流行時，嘉義市有某托嬰中心疑隱匿疫情，造成疫情擴散，要求衛生局落實稽查。

廖育瑋說，衛生局今年3月起，陸續到各機構進行查核，辦理教育訓練，確保工作人員了解腸病毒如何防治；托嬰中心部分，每年2次與社會處聯合稽查，家長若發現孩子有症狀，建議盡快就醫，並讓孩童在家休息，避免上學或到機構時，將病毒傳染給其他人。（編輯：謝雅竹）1130507