嘉市國中校園出現安全漏洞 家長入他校痛罵學生

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義市某2校國中生今年3月在網路發生口角，其中一方母親竟直接進入校園痛罵另一國中生，市議員郭定緯今天說，這是很嚴重的校園安全漏洞；教育處已責成學校精進保全措施。

嘉義市議會今天進行定期大會，郭定緯質詢表示，3月時某日晚上，2名不同校的國中生在網路上發生口角，隔天上午，其中一方的媽媽及姊姊竟然闖入另一名國中生的學校，直接要求校方找來這名國中生，並在學務處痛罵這名國中生。

郭定緯指出，家長不應該直接衝入校園，對另一方學生興師問罪，這根本就是另一種校園的言語霸凌，如果教育處沒有設立明確規範，如何保護學生。

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郭定緯說，這起事件，讓學校大門口的傳達室形同虛設，這是很很嚴重的校園安全漏洞，如同最近在新北市、台中市都分別發生學生家長闖入學校飆罵以及家長帶武士刀入校的事件，希望教育處能有明確的規範。

嘉義市教育處長郭添財表示，1至4月校園霸凌通報已有10餘件；中小學皆設有保全人員，這起事件發生後，學校確實有需要改進的地方，已責成學校精進保全措施，並已針對合約進行檢討。家長是絕不可進入校園的教室找學生，這是明確的SOP。（編輯：黃世雅）1130502