新北中和板橋列腸病毒高風險區 累計49班次停課

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市府今天表示，中和、板橋區分別列為腸病毒高風險區，2區學齡前教托育機構自2月5日起至今累計有49班次停課，呼籲注意手部衛生、環境清潔及飲食安全，降低傳播風險。

新北市長侯友宜上午與衛生局長陳潤秋、教育局長張明文前往板橋區江翠國小關心腸病毒防疫，並觀摩幼教老師的防疫宣導。侯友宜與幼童問答互動，並呼籲大家勤洗手。

會後，新北市衛生局疾病管制科長王美華接受中央社記者電訪表示，繼中和區於2月5日列為腸病毒高風險區後，板橋區也於4月30日列為高風險區。

她說，主要是板橋區某私立幼兒園的女童日前感染並檢驗出腸病毒71型病例，女童已痊癒，疫情並未擴大，但只要有病童檢驗出腸病毒71型，即會列為高風險區。

王美華表示，疾管署已示警國內腸病毒進入流行期，幼兒園、兒童及少年福利機構、身心障礙福利機構如有收托非住宿型6歲以下兒童，若1週內同一班級或無法區分班級的同一收托單位有含2名以上幼學童經診斷感染或疑似感染手足口症、疱疹咽峽炎或腸病毒時，停止上課7天。

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衛生局統計，高風險的中和區自2月5日公告至今，累計有38班次停課，目前仍有1園、1班停課中；高風險的板橋區至今有11班停課，有的是1家園所有2班以上停課。

教育局指出，各校園將加強教導學幼童養成良好個人衛生習慣及生病在家休息的防疫觀念，確保健康。孩子進食前、如廁後，應確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟，以肥皂及正確洗手步驟，勤於洗手。（編輯：戴光育）1130506