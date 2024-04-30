新北議員盼補助弱勢腸病毒疫苗 衛生局允納研議

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（中央社記者王鴻國新北30日電）腸病毒進入流行期，腸病毒疫苗自費施打需高額費用，國民黨新北市議員王威元建議補助弱勢家庭子女施打疫苗。新北市衛生局長陳潤秋表示，將就整體經費情形納入研議。

新北市議會今天進行業務聯合質詢議程，王威元質詢表示，腸病毒疫情進入流行期，但腸病毒疫苗每劑費用需新台幣4000元，完整接種需打2劑，1名孩子就需8000元，以1個家庭2名小孩為例，就要花費1萬6000元施打。

他指出，以主計總處公布財富分配統計，民國110年每戶家庭平均財富後20%家庭僅77萬元，若家庭要讓小孩不受腸病毒威脅，可能就要花掉總所得的2%以上，這是不小負擔。

王威元表示，若學校班級因腸病毒疫情停課，還會增加社會不少隱形成本，孩子是國家的孩子，要讓大家敢生小孩，他建議市府比照輪狀病毒疫苗補助範圍，補助弱勢家庭子女施打腸病毒疫苗。

陳潤秋答詢指出，腸病毒疫苗是在去年7月上市，因此ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會）才會建議採自費方式施打，新北市衛生局在補助上會視整體經費情形納入研議。

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會後，陳潤秋向中央社記者表示，去年有2家公司出了腸病毒疫苗，價格約為4000元，1個小孩需施打2劑，必要時會增加到3劑，使得費用最高達1萬2000元，這對中低收入家庭是很沉重負擔。

她指出，目前上市的疫苗主要防護力是針對腸病毒71型，對於其他型的腸病毒並不一定有效，因此，ACIP才會建議採自費方式施打。若要補助疫苗施打，研議上也要考量經費避免排擠到其他預算。（編輯：戴光育）1130430