更多編輯台推薦新聞：
希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人
生活

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

士林溪山里疑急性腸胃炎群聚41人有症狀 台水設5緊急取水點

2024/4/12 17:05（4/12 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市士林區溪山里爆發疑急性腸胃炎群聚，當地里長表示，從3日震後就陸續有里民上吐下瀉，累計應有上百人受影響。衛生局人員12日進駐溪山里辦公室，現場設有多個水桶供民眾取水。中央社記者王飛華攝 113年4月12日
台北市士林區溪山里爆發疑急性腸胃炎群聚，當地里長表示，從3日震後就陸續有里民上吐下瀉，累計應有上百人受影響。衛生局人員12日進駐溪山里辦公室，現場設有多個水桶供民眾取水。中央社記者王飛華攝 113年4月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市士林區溪山里疑似爆發急性腸胃炎群聚，衛生局表示，截止今天中午12時，41人有腸胃道症狀，其中30人就醫，無重症；並新增1處取水點，為溪山國小校內廣場。

溪山里爆發疑急性腸胃炎

病毒性腸胃炎小百科

病毒性腸胃炎指胃、小腸或大腸的發炎，會導致病患嘔吐或腹瀉。

  • 致病原
    包括諾羅病毒、輪狀病毒、腺病毒、沙波病毒及星狀病毒，最常見的是輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒。
  • 好發群族
    輪狀病毒、腺病毒、沙波病毒及星狀病毒好發於5歲以下的兒童，輪狀病毒更是引起嬰兒和5歲以下幼童腹瀉最常見的原因；諾羅病毒則是任何年齡層皆可能受到感染。
  • 好發季節
    諾羅病毒、輪狀病毒及星狀病毒在較冷的月份發生（如：11月至隔年3月），腺病毒則一整年內都會發生。
  • 傳染途徑
    主要是透過糞口途徑傳播，如：食用受病毒汙染的食物或飲水、與病人密切接觸（例如：與病人分享食物、飲水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或病人曾接觸的物體表面）或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫等。
  • 食物如何被病毒污染？
    食物可經由帶有病毒性腸胃炎的食物準備者或處理者所污染。
    貝類可能被污水污染，如果生食或食用未煮熟受污染的貝類（如牡蠣或蛤蜊等），會導致腹瀉。
    飲用水如被污水污染，也會散播這些病毒。
  • 易發生流行或群聚的地方
    諾羅病毒的爆發流行好發於學校、醫院、軍營、收容及安養機構等人口密集機構，也常發生在餐廳、大型遊輪、宿舍和露營地等地方。
  • 預防方式
    使用肥皂或洗手乳勤洗手，尤其飯前、便後及烹調食物前。
    應避免生食生飲，與他人共食應使用公筷母匙。
    消毒被污染物體的表面、清洗被污染的衣物及床單、小心處理病患的糞便及嘔吐物，並避免食用可能被污染的食物或飲水。
  • 感染期間注意事項
    應注意補充水分與營養，必要時補充電解質。
    可透過少量多餐的方式食用清淡飲食，避免過油或高糖分的食物刺激腸道蠕動。
    注意營養的攝取，以幫助腸胃道細胞的修復。
    須特別注意個人衛生，經常且正確地洗手，並避免接觸傳染給親友。

資料來源：衛福部疾管署

看更多
關閉
群聚百餘人有腹瀉等症狀，衛生局下午以新聞稿表示，接獲反映後立即疫調，截至今天中午12時，共41人出現腸胃道症狀，其中30人曾就醫，11人自主觀察，無重症患者。

台北市立聯合醫院陽明院區醫療團隊，11日晚間前往溪山里里辦公處設置臨時醫療站，共11人前往就醫，今天截至中午12時，陽明院區急性腸胃炎特別門診及急診，共新增5人就醫，症狀以腹瀉、嘔吐、腹脹等消化道症狀為主，均開立藥物治療後返家休息。

陽明院區今天至20日，週一至週六開設急性腸胃炎特別門診，溪山里里民若有身體不適或腹瀉等症狀可前往就醫。

因應本次事件，在用水需求方面，台北自來水事業處12日再新增1個取水點，為溪山國小校內廣場，共設置5個緊急取水點。

第1點：至善路3段76號旁公車站牌側
第2點：溪山里辦公處（至善路3段260號）
第3點：溪山國小門口（至善路3段199號）
第4點：聖人橋頭平臺（至善路3段289號對面）
第5點：溪山國小校內廣場（至善路3段199號）

衛生局長陳彥元上午接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時提及，溪山里有一部分居民是飲用山泉水，一部分飲用自來水，在台北市算比較特殊，過去也確實在山泉水中檢測出大腸桿菌

大腸桿菌小百科

大腸桿菌是人類和其他溫血動物腸道中的正常菌種，大部分屬於「非病原性」，只有少部分大腸桿菌會引起下痢、腹痛等症狀，稱之為「病原性」大腸桿菌。

  • 潛伏期：一般引起食品中毒之潛伏期平均為5到48小時，另外腸道出血性大腸桿菌引起的中毒潛伏期為2到8天。
  • 中毒症狀：主要症狀為下痢、腹痛、噁心、嘔吐及發燒，症狀的程度差異很大，年齡愈小，症狀愈嚴重。
  • 預防方法：食品需經適當加熱處理，食品器具及容器應徹底清洗消毒，勤洗手、定期實施水質檢查等。
  • 治療方法：一般不用抗生素，只要補充水分，4～5天後會自行痊癒。不可使用止瀉劑。
看更多
關閉
生菌數的菌落，至於是否因地震造成水質污染，陳彥元回應，監測報告還有待進一步釐清，這些可能性都還要再判斷。（編輯：方沛清）1130412
溪山里辦公室外設置臨時供水站。中央社記者王飛華攝 113年4月12日
溪山里辦公室外設置臨時供水站。中央社記者王飛華攝 113年4月12日
溪山里辦公室放有大量瓶裝水供民眾取用。中央社記者王飛華攝 113年4月12日
溪山里辦公室放有大量瓶裝水供民眾取用。中央社記者王飛華攝 113年4月12日
延伸閱讀
士林溪山里逾百人嘔吐腹瀉 防疫醫師介入協助調查士林溪山里百餘人疑飲水後腹瀉 北水處：非自來水食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道藏壽司10天內通報4起疑食物中毒 食藥署12日起稽查全台分店
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.17