士林溪山里疑急性腸胃炎群聚41人有症狀 台水設5緊急取水點

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市士林區溪山里疑似爆發急性腸胃炎群聚，衛生局表示，截止今天中午12時，41人有腸胃道症狀，其中30人就醫，無重症；並新增1處取水點，為溪山國小校內廣場。

溪山里爆發疑急性 腸胃炎 病毒性腸胃炎小百科 病毒性腸胃炎指胃、小腸或大腸的發炎，會導致病患嘔吐或腹瀉。 致病原

包括諾羅病毒、輪狀病毒、腺病毒、沙波病毒及星狀病毒，最常見的是輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒。

包括諾羅病毒、輪狀病毒、腺病毒、沙波病毒及星狀病毒，最常見的是輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒。 好發群族

輪狀病毒、腺病毒、沙波病毒及星狀病毒好發於5歲以下的兒童，輪狀病毒更是引起嬰兒和5歲以下幼童腹瀉最常見的原因；諾羅病毒則是任何年齡層皆可能受到感染。

輪狀病毒、腺病毒、沙波病毒及星狀病毒好發於5歲以下的兒童，輪狀病毒更是引起嬰兒和5歲以下幼童腹瀉最常見的原因；諾羅病毒則是任何年齡層皆可能受到感染。 好發季節

諾羅病毒、輪狀病毒及星狀病毒在較冷的月份發生（如：11月至隔年3月），腺病毒則一整年內都會發生。

諾羅病毒、輪狀病毒及星狀病毒在較冷的月份發生（如：11月至隔年3月），腺病毒則一整年內都會發生。 傳染途徑

主要是透過糞口途徑傳播，如：食用受病毒汙染的食物或飲水、與病人密切接觸（例如：與病人分享食物、飲水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或病人曾接觸的物體表面）或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫等。

主要是透過糞口途徑傳播，如：食用受病毒汙染的食物或飲水、與病人密切接觸（例如：與病人分享食物、飲水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或病人曾接觸的物體表面）或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫等。 食物如何被病毒污染？

食物可經由帶有病毒性腸胃炎的食物準備者或處理者所污染。

貝類可能被污水污染，如果生食或食用未煮熟受污染的貝類（如牡蠣或蛤蜊等），會導致腹瀉。

飲用水如被污水污染，也會散播這些病毒。

食物可經由帶有病毒性腸胃炎的食物準備者或處理者所污染。 貝類可能被污水污染，如果生食或食用未煮熟受污染的貝類（如牡蠣或蛤蜊等），會導致腹瀉。 飲用水如被污水污染，也會散播這些病毒。 易發生流行或群聚的地方

諾羅病毒的爆發流行好發於學校、醫院、軍營、收容及安養機構等人口密集機構，也常發生在餐廳、大型遊輪、宿舍和露營地等地方。

諾羅病毒的爆發流行好發於學校、醫院、軍營、收容及安養機構等人口密集機構，也常發生在餐廳、大型遊輪、宿舍和露營地等地方。 預防方式

使用肥皂或洗手乳勤洗手，尤其飯前、便後及烹調食物前。

應避免生食生飲，與他人共食應使用公筷母匙。

消毒被污染物體的表面、清洗被污染的衣物及床單、小心處理病患的糞便及嘔吐物，並避免食用可能被污染的食物或飲水。

使用肥皂或洗手乳勤洗手，尤其飯前、便後及烹調食物前。 應避免生食生飲，與他人共食應使用公筷母匙。 消毒被污染物體的表面、清洗被污染的衣物及床單、小心處理病患的糞便及嘔吐物，並避免食用可能被污染的食物或飲水。 感染期間注意事項

應注意補充水分與營養，必要時補充電解質。

可透過少量多餐的方式食用清淡飲食，避免過油或高糖分的食物刺激腸道蠕動。

注意營養的攝取，以幫助腸胃道細胞的修復。

須特別注意個人衛生，經常且正確地洗手，並避免接觸傳染給親友。 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 群聚百餘人有腹瀉等症狀，衛生局下午以新聞稿表示，接獲反映後立即疫調，截至今天中午12時，共41人出現腸胃道症狀，其中30人曾就醫，11人自主觀察，無重症患者。

台北市立聯合醫院陽明院區醫療團隊，11日晚間前往溪山里里辦公處設置臨時醫療站，共11人前往就醫，今天截至中午12時，陽明院區急性腸胃炎特別門診及急診，共新增5人就醫，症狀以腹瀉、嘔吐、腹脹等消化道症狀為主，均開立藥物治療後返家休息。

陽明院區今天至20日，週一至週六開設急性腸胃炎特別門診，溪山里里民若有身體不適或腹瀉等症狀可前往就醫。

因應本次事件，在用水需求方面，台北自來水事業處12日再新增1個取水點，為溪山國小校內廣場，共設置5個緊急取水點。

第1點：至善路3段76號旁公車站牌側

第2點：溪山里辦公處（至善路3段260號）

第3點：溪山國小門口（至善路3段199號）

第4點：聖人橋頭平臺（至善路3段289號對面）

第5點：溪山國小校內廣場（至善路3段199號）

衛生局長陳彥元上午接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時提及，溪山里有一部分居民是飲用山泉水，一部分飲用自來水，在台北市算比較特殊，過去也確實在山泉水中檢測出 大腸桿菌 大腸桿菌小百科 大腸桿菌是人類和其他溫血動物腸道中的正常菌種，大部分屬於「非病原性」，只有少部分大腸桿菌會引起下痢、腹痛等症狀，稱之為「病原性」大腸桿菌。 潛伏期：一般引起食品中毒之潛伏期平均為5到48小時，另外腸道出血性大腸桿菌引起的中毒潛伏期為2到8天。

中毒症狀：主要症狀為下痢、腹痛、噁心、嘔吐及發燒，症狀的程度差異很大，年齡愈小，症狀愈嚴重。

預防方法：食品需經適當加熱處理，食品器具及容器應徹底清洗消毒，勤洗手、定期實施水質檢查等。

治療方法：一般不用抗生素，只要補充水分，4～5天後會自行痊癒。不可使用止瀉劑。 看更多 關閉 生菌數的菌落，至於是否因地震造成水質污染，陳彥元回應，監測報告還有待進一步釐清，這些可能性都還要再判斷。（編輯：方沛清）1130412

溪山里辦公室外設置臨時供水站。中央社記者王飛華攝 113年4月12日