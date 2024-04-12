士林溪山里逾百人嘔吐腹瀉 防疫醫師介入協助調查

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）台北市士林區溪山里爆發疑急性腸胃炎群聚百餘人有嘔吐、腹瀉等症狀，衛生福利部疾病管制署今天表示，已啟動防疫醫師協助調查，盼盡早讓事件落幕，提醒民眾注意飲食衛生、勤洗手。

台北士林區溪山里多人上吐下瀉，當地里長懷疑是地下水源遭污染，導致上百里民腸胃不適，甚至里內溪山國小也有多名師生出現腹瀉症狀，北市府啟動緊急應變，設置4處緊急取水點外，北市聯醫團隊進駐，提供里民就近就醫服務。

衛福部也啟動區管中心及疾管署防疫醫師協助調查。疾管署發言人曾淑慧今天接受媒體電訪指出，發生任何群聚事件，包括疾管署、食藥署等都會立即跟地方衛生單位合作，希望早點把事情處理好，讓傷害降到最低，如果有相關調查結果出爐，最快會在每週二例行疫報記者會中跟大家說明。

曾淑慧說明，大腸桿菌是人類和其他溫血動物腸道中的正常菌種，食品一旦出現大腸桿菌，即意味著食品直接或間接的被糞便污染，故常被用做飲水、食品的衛生檢定指標。

大腸桿菌引起食品中毒的潛伏期平均為5到48小時，曾淑慧指出，主要症狀為下痢、腹痛、噁心、嘔吐及發燒，症狀的程度差異很大，年齡愈小，症狀愈嚴重。

她提醒，應注意飲食及飲水衛生，且要經適當加熱、煮沸，保持使用及食用器具澈底清洗及消毒，被感染人員切勿接觸食品調理工作；準備食物或用餐前、上完廁所後，應用肥皂洗手。（編輯：陳政偉）1130412