更多編輯台推薦新聞：
搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘋果警告92國使用者恐遭傭兵間諜軟體攻擊 記者政治人物成目標
首頁 / 地方

士林溪山里傳逾百人上吐下瀉 緊急設4處取水點、北市聯醫團隊進駐

2024/4/11 21:14（4/11 22:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市士林區溪山里疑爆發急性腸胃炎群聚，多人出現上吐下瀉症狀，台北市立聯合醫院陽明院區醫療團隊進駐提供里民就近就醫服務，同時也在陽明院區開設急性腸胃炎特別門診。（台北市衛生局提供）中央社記者陳昱婷傳真　113年4月11日
台北市士林區溪山里疑爆發急性腸胃炎群聚，多人出現上吐下瀉症狀，台北市立聯合醫院陽明院區醫療團隊進駐提供里民就近就醫服務，同時也在陽明院區開設急性腸胃炎特別門診。（台北市衛生局提供）中央社記者陳昱婷傳真　113年4月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北11日電）台北市士林區溪山里疑似爆發急性腸胃炎群聚，當地里長表示，3日地震後陸續有里民上吐下瀉，累計應有上百人受影響。衛生局表示，已派員調查病因並設立醫療站。

台北自來水事業處表示，溪山里多數民眾使用自設水源系統（即地下水），北水處每月皆會派員監測水質狀況，包含8日採集檢體在內，結果皆顯示大腸桿菌群偏高，主因為當地使用水源未經加藥消毒。

士林區溪山里里長黃慧芬今天告訴中央社記者，她從3日花蓮強震後，陸續接獲同一水源區的里民反映嘔吐、腹瀉等狀況，一問之下才發現附近每戶都有3、4人出現相同症狀，累計應有上百人腸胃不適。

黃慧芬指出，台北自來水事業處已經有來驗過水質，但那一區的里民多是使用地下水，所以她懷疑是地震時有污染物溶入水源中，目前先提供里民桶裝水使用，原因及後續處理方法還待市府協助釐清。

台北市長蔣萬安在臉書發文表示，溪山里發生多人嘔吐、腹瀉情況，他即刻要求市政團隊因應，一定要優先滿足民眾醫療與用水需求，同步釐清案情。

蔣萬安說，根據自來水處水質初步檢測結果，水中大腸桿菌群偏高，因此設置4處緊急取水點，並調用庫存瓶裝水作為飲用水，確保里民使用安全水源。

緊急取水點如下：
1.至善路3段76號旁公車站牌側
2.溪山里辦公處（至善路3段260號）
3.溪山國小（至善路3段199號）
4.聖人橋頭（至善路3段289號對面）

蔣萬安指出，聯合醫院陽明院區醫療團隊已進駐溪山里，提供里民就近就醫服務，同時在陽明院區開設急性腸胃炎特別門診。

他說，責成自來水處協助找出受損污染點、進一步修復，同時要求教育局主動與學生聯繫，確認身體不適者得到醫療協助，並請消防局安排救護車待命、環保局派員前往清消。

台北市衛生局透過新聞稿說明，初步調查顯示，自3日起陸續有里民出現嘔吐、發燒、腹瀉等症狀，部分民眾自行就醫後，被診斷為急性腸胃炎並返家休養，目前尚無出現重症病患。（編輯：蕭博文）1130411

#士林
#台北市
#蔣萬安
#台北市衛生局
延伸閱讀
藏壽司10天內通報4起疑食物中毒 食藥署12日起稽查全台分店初瓦、嚮辣疑食物中毒案 北市：累計115人就醫王必勝：寶林案集中特定餐廳時間無外擴 粿條為最可能遭污染食材食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.100