越南選美皇后涉詐 觀光署已解除代言合作

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（中央社記者余曉涵台北18日電）觀光署去年邀越南選美皇后阮垂仙擔任越南市場首名台灣觀光代言人，但她今年遭爆涉嫌欺騙消費者等爭議。觀光署今天表示，獲悉就立刻停止其代言身分，目前相關合約也已經到期。

阮垂仙是越南選美皇后及模特兒，她在2021年代表越南參加世界小姐大賽，並奪得當年度冠軍，成為第一名在這項賽事中獲加冕的越南代表。

鎖定阮垂仙的號召力，觀光署去年邀阮垂仙擔任越南區的台灣觀光代言人。不過阮垂仙今年被爆出推銷仿冒品和涉嫌欺騙消費者，4月先遭到罰款，5月被越南當局逮捕。

觀光署表示，阮垂仙有帶動台灣在越南觀光討論聲量，據了解她代言保健食品內容物不實事件發生於3月，接獲消息當下尊重越南司法調查，4月上旬官方處以罰金，觀光署就停止阮垂仙所有代言活動與宣傳資訊，並予以解除觀光代言人身分，且合約也已經到期。

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觀光署指出，目前最新的越南採購案金額為新台幣1485萬元，其中包含代言人，而代言人的選定將視投標廠商規劃，由於已解除與阮垂仙的代言合作關係，常理上投標廠商應不會將阮垂仙列入規劃。

關於2025年越南市場台灣觀光公關宣傳計畫，觀光署表示，包含拍攝代言人宣傳影片素材與手冊，代言人須於社群平台貼文與出席活動；廠商則須辦理推廣活動、邀請媒體來台踩線、製作宣傳品等，並非僅代言人費用。（編輯：張雅淨）1140618