士林溪山里百餘人疑飲水後腹瀉 北水處：非自來水

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（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市士林區溪山里爆發疑急性腸胃炎群聚百餘人有腹瀉等症狀，台北自來水事業處今天表示，當地居民日常用水是取自未經加藥消毒處理的山泉水，非北水處供應的自來水系統。

北水處發布新聞資料指出，士林區溪山里居民日常用水非北水處供應自來水系統，是當地居民自行成立供水組織所自設水源系統，平常自行管理，供水是取自未經加藥消毒處理的山泉水，容易有大腸桿菌群過高情形。

北水處表示，溪山里居民日常用水與提供給大台北地區市民使用的自來水不同，市民可安心使用自來水。

北水處指出，溪山里水質事件，已全力與台北市政府各單位積極處理，昨天立即設4處緊急取水點，提供自來水供里民使用，並提供維生取水袋供區公所統一調度予有需求的里民。

北水處指出，皆以提供質優量足的好水為目的，並建置獲國際ISO27001資安認證水質線上監測系統，共設95座水質監測站在水源、淨水場、加壓站等，24小時連續嚴密監測水質，為水質全部流程把關。

士林區溪山里里長黃慧芬昨天說，她從3日花蓮強震後，陸續接獲同一水源區的里民反映嘔吐、腹瀉等狀況，一問之下發現附近每戶有3、4人出現相同症狀，累計應有上百人腸胃不適。

黃慧芬指出，北水處已到場驗過水質，但那一區的里民多使用地下水，懷疑是地震時有污染物溶入水源，目前先提供里民桶裝水，原因及後續處理方法待市府協助釐清。

台北市長蔣萬安昨晚在臉書（Facebook）發文表示，溪山里發生多人嘔吐、腹瀉情況，已要求市政團隊因應，一定要優先滿足民眾醫療與用水需求並同步釐清案情。（編輯：李錫璋）1130412