戰鬥藍21日反罷活動 為北北基藍委造勢

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）大罷免即將進入第3階段，中選會20日將審定首波罷免案。前中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康今天宣布，21日將舉行反罷免活動，邀請國民黨主席朱立倫、網紅館長陳之漢站台，為北北基藍委造勢，號召反罷免的民眾站出來。

中選會20日將審定首波罷免案，處理約26件立委罷免案的二階審查，若當天宣布成案，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間。

趙少康上午召開記者會宣布，戰鬥藍21日將在台北市舉辦反罷免活動，為北北基等地被罷免的藍委造勢，邀請朱立倫、陳之漢、前台北市長郝龍斌、台北市議長戴錫欽等人助講，盼能號召更多支持民眾站出來。

趙少康說，20日中選會要決定罷免投票的時間，所以挑中選會決定後一天的21日做宣傳，讓更多支持反罷免的民眾知道罷免投票時間。

趙少康強調，辦活動目的就是要號召。由於罷免方以仇恨動員，動員能力強，現在反罷免方的問題，是不贊成罷免的民眾動員力還不夠，所以要造勢，讓大家知道投票時間，希望反對罷免的民眾能夠站出來。

邀請陳之漢是否擔心被抹紅、扣帽子。趙少康說，怕什麼，進廚房就不要怕熱，反正已經被抹紅的夠多了，民進黨也只有這一招，用久了就黔驢技窮。邀請陳之漢是要增加群眾的號召，讓更多群眾出來反罷免。

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趙少康也提到，現在沒有任何一位國民黨立委是安全的，都很危險，因為罷免比當選容易，加上仇恨動員比較容易，所以大家都很緊張，不過這樣也好，因為選舉最怕的就是被認為是安全的。

此外，針對總統府邀請在野領袖國安簡報破局，趙少康表示，國民黨應與民眾黨商量，怎麼去、有什麼條件等，但好像兩邊沒溝通。他認為國民黨主席朱立倫不該去，不要傻傻進去，結果灰頭土臉跑出來，在野黨希望公開，就是盼不是去被摸頭。（編輯：萬淑彰、楊蘭軒）1140618