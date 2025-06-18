江啟臣遭控行賄挨告當選無效 二審判駁回確定

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（中央社記者蘇木春台中18日電）立法院副院長江啟臣遭控競選立委時透過團隊成員，舉辦餐會行賄環保志工，經對手提起當選無效之訴，台中地院一審判決駁回，經上訴台中高分院，今天二審仍駁回，全案確定。

全案起於，民進黨籍台中市議員謝志忠主張，江啟臣為民國113年1月13日舉行的立委選舉候選人，江啟臣於112年11月26日成立競選總部。

江啟臣的競選團隊山城區主任委員李光國、榮譽主委蘇慶雲、里長柯廷蓁等人，於112年11月7日以免費招待餐會方式，對台中市新社區復盛里具有投票權的環保志工26人，約定投票支持江啟臣。

刑事部份，經台中檢署偵辦後，將蘇慶雲、李光國與柯廷蓁等3人依違反選罷法起訴，江啟臣因罪證不足不起訴。

民事部分，經謝志忠提起當選無效之訴，台中地院一審審理時，江啟臣主張當天雖有到餐會致詞，但事前對餐會舉辦、費用由何人負擔均不知情，且當時他尚未登記參選立委選舉，也尚未成立競選總部，因此不能認定是他授意或知情。

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台中地院審理後，認定無證據顯示江啟臣授意，今年1月間一審判決駁回。

案經上訴台灣高等法院台中分院審理，二審今天宣判駁回，全案確定。（編輯：李淑華）1140618