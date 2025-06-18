2025陸家嘴論壇 強調上海國際金融中心競爭力

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（中央社記者李雅雯上海18日電）2025陸家嘴論壇開幕式暨全體大會今天上午召開。上海市委書記陳吉寧強調，持續增進上海國際金融中心競爭力、影響力，世界充斥不確定性、不穩定性，開放合作才有助於經濟復甦。

2025陸家嘴論壇於今、明兩天在上海市召開，由中國人民銀行（央行）行長潘功勝、上海市長龔正擔任共同輪值主席，主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」。

2025陸家嘴論壇開幕式暨全體大會今天上午9時30分在上海浦東香格里拉大酒店召開，陳吉寧於開幕式率先發言。

他說，中共總書記習近平從黨20大以來對上海國際金融中心建設做出重要指示，必須增強上海國際金融中心競爭力、影響力，加強現代金融機構和金融基礎設施建設，實施高水準金融對外開放，發展成為人民幣資產全球配置中心、風險管理中心。

陳吉寧表示，今年是十五五（第15個5年規劃）規劃編制年，將在新起點對上海國際金融中心建設提出更高要求，以落實跨境金融服務便利化「18條」為重點，持續擴大金融開放，更好支撐企業走出去發展。

他提到，持續深化金融改革，更好地服務科技創新；持續擴大金融開放，更好地支撐企業走出去發展；持續加強風險管理，更好地統籌金融發展與安全；防控風險是金融工作的永恆主題，也是上海國際金融中心的重大責任。

陳吉寧強調，目前世界變亂交織，充斥不確定性、不穩定性，難預料因素明顯增加，各界人士與會論壇、發表意見將對於促進全球金融穩定繁榮與助力經濟高品質發展有重大意義。

潘功勝指出，上海國際金融中心的建設是黨中央賦予人民銀行重要職責，人民銀行多年來的金融改革開放重要政策多數從上海起步，保障金融市場運行的金融基礎設施也基本布局上海。

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潘功勝宣布將在上海實施8項政策措施。

這8項政策措施包括在上海設立銀行間市場交易報告庫、在上海設立數位人民幣國際運營中心、在上海設立個人徵信機構、在上海臨港新片區展開離岸貿易金融服務綜合改革試點、在上海發展自貿離岸債、在上海優化升級自由貿易帳戶功能、在上海先行先試結構性貨幣政策工具創新、會同證監會研究推進人民幣外匯期貨交易。（編輯：陳鎧妤）1140618

2025陸家嘴論壇於18日、19日在上海浦東香格里拉大酒店舉行，中國人民銀行（央行）行長潘功勝進行開幕致詞與主旨演講，宣布將在上海實施8項政策措施。中央社記者李雅雯上海攝 114年6月18日