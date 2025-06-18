違建通報打市民熱線 北市建管處：皆會迅速處理

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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市建管處今天表示，針對違章建築，皆秉持即時通報、迅速處理、依法執行，積極處理1999市民熱線通報的危險緊急案件，經統計須立即強拆違建共30件，將依序排拆。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，台北市民當家熱線1999提供24小時市政服務窗口，當市民發現有違建結構疑不穩等情形時，可即時撥打通報。

建管處獲報後，將立即派員現勘評估危險程度，並針對有急迫危險的違建採取緊急處置，必要時啟動拆除程序，立即排除危險，確保不會發生災害。

建管處表示，日常生活的違章建築安全隱憂，皆秉持即時通報、迅速處理、依法執行原則，積極處理1999市民當家熱線通報的危險緊急案件，展現維護市民居住安全的決心。

建管處指出，依建築法規定，針對強制拆除建物均不予補償，拆除費用由建物所有人負擔。並依北市違章建築強制拆除收費自治條例和北市違章建築強制拆除收費標準核算費用。

也就是說，經建管處強拆違建後，除須向建物所有人收取代為拆除費，遺留建材或廢棄物也應自行清除，否則將由環保局依廢棄物清理法進一步開罰。

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建管處表示，今年度至5月31日止，共受理1999緊急通報有35件，其中須立即排除危險而採取強制拆有30件。針對違建強制拆除收費，是對建物所有人收取代拆除費，至今發函共7件總金額為新台幣5200元，平均1件742元。

建管處指出，如經催繳仍未繳納代拆費，將依行政執行法，移送法務部行政執行署強制執行。針對危及公共安全違建，都會積極處理，呼籲市民平時應對建物善盡維護管理責任，避免因違建結構不良或年久失修，引發公共安全。市民有需反映緊急案件，可撥台北市民當家熱線1999（免付費電話服務）通報。（編輯：張銘坤）1140618