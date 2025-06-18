南投草屯首家公辦民營托嬰中心揭牌 即日起報名

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）草屯鎮土城公辦民營托嬰中心今天揭牌，規劃收托20名滿2足月至未滿2足歲嬰幼兒，縣府社勞局表示，扣除補助，家長每月僅付3000元至5000元，即日起開放報名，7月1日正式營運。

草屯鎮首家公辦民營托嬰中心設在土城國小，縣府今天舉行「土城公辦民營托嬰中心揭牌典禮」，南投縣長許淑華出席主持揭牌，並與家長、幼兒了解環境，許淑華表示，縣府積極盤點公有閒置空間布建托育據點，推動以社區為基礎的優質、平價公辦民營托嬰中心。

許淑華說，土城托嬰中心是全縣第5所、草屯第1所公辦民營托嬰中心，委由社團法人南投縣家庭共好協會承辦，提供育有2個月至2歲嬰兒家長送托需求，透過完善設施與專業照護，分擔家長育兒壓力，縣府後續規劃也在草屯鎮新庄國小設立公辦民營托嬰中心。

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南投縣政府社會及勞動局表示，土城托嬰中心規劃收托20人，優先收托弱勢家庭及3名子女以上、雙胞胎及3胞胎家庭，每人每月托育費1萬2000元，一般戶每月第1胎補助7000元、第2胎8000元、第3胎9000元，家長實際支付3000元至5000元；低收入戶補助1萬1000元。

社勞局表示，收托滿2足月至未滿2足歲嬰幼兒，需設籍南投縣，雙方父母、監護人或實際照顧者報名登記日前推算，需連續設籍南投滿6個月，填妥報名表1份，並檢具戶口名簿正本或最近6個月戶籍謄本影本，送件至土城托嬰中心登記，預計6月24日抽籤。（編輯：林恕暉）1140618