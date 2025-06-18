綠公布首波罷傅文宣 藍籲勿在災民傷口上撒鹽

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）大罷免將進入第3階段，綠營今天公布首波罷免國民黨立委傅崐萁文宣，指花蓮0403地震後餘震不斷，傅崐萁還「赴中請命」；藍營表示，嚴正譴責在花蓮災民傷口上撒鹽。

花蓮縣議會民進黨團成員，包括議員張美慧、胡仁順、林則葹及市民代表莊依婕、田珍綺等人，今天上午在花蓮市復興市場入口處舉行公布首波「罷傅文宣」記者會，隨後展開掃市場發文宣品行動。

張美慧表示，傅崐萁去年2月1日就任立委，4月花蓮不幸發生大地震，在餘震不斷災情還非常慘重時，傅崐萁拋下花蓮災民跑到中國跟中國全國政協主席王滬寧見面，回來之後在立法院推動很多毀憲亂政的立法，因此被罷免是自己招致。

胡仁順說，日前有受災戶公開反映心聲，被花蓮縣政府及「傅友」議員打壓出征，花蓮的立委應該要協助災民幫忙重建而不是來批評這些災民，0403地震之後這1年的慘況訴諸社會，希望花蓮的立委、縣政府能夠出手協助，而不是遲遲不出面說明，漠視災民的聲音。

林則葹提及「蘇花安」開部落會議諮商同意權的時候，傅崐萁在哪裡？當時傅崐萁並未幫助部落跟中央或地方政府協調，「請你不要再閃躲，出來做立法委員應該做的事情，還給花蓮一條安全回家的道路。」

至於傅崐萁方面的「反罷免」文宣品，近期已由派報方式家戶發送，同時也在花蓮13鄉鎮要道、路口掛起宣傳看板，訴求「還錢於民，全民普發一萬元」。

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國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志透過新聞稿表示，0403大地震重創花蓮已屆滿14個月，許多鄉親仍在災後重建的困境中努力生活，但看到民進黨中央政府及綠媒、側翼及網軍，無視災民重建家園的殷殷期盼，竟然利用罷免戰操弄鬥爭挑起對立，在花蓮災民傷口上撒鹽，「我們嚴正譴責這種泯滅天良的言行」。

吳建志說，今年3月中旬，縣政府與所有紅單大樓住戶代表一同前往立法院，與中央內政部、國土署等相關單位當面溝通，在傅崐萁親自主持協調下，中央更是快馬加鞭成立單一窗口，與花蓮縣政府、內政部、經濟部、財政部等所有主管人員，共同協助災民，即時回應所有困難與問題。（編輯：李淑華、黃名璽）1140618

大罷免將進入第3階段，花蓮縣議會民進黨團18日公布首波「罷傅文宣」，隨後到花蓮市復興市場宣傳罷免、發放文宣。中央社記者李先鳳攝 114年6月18日