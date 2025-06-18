健保署拚114年在家洗腎達8% 住院、死亡率雙降

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）健保大數據顯示，腹膜透析助腎病長輩減少心血管風險，住院與死亡率皆顯著下降，台灣邁入超高齡社會，健保署以今年腹膜透析提升至8%為目標，讓年長腎友獲得更好的透析照護。

衛福部健保署統計，近5年門診透析就醫人數自民國109年9.4萬人增至111年9.8萬人後，逐年降至9.7萬人；門診透析醫療費用點數從475億點降到446億點。113年平均每人1年的醫療費用約46.2萬點，整體透析醫療概況就醫人數中，血液透析者占91.8%、腹膜透析占6.7%。

健保署醫管組長劉林義今天在記者會說，健保從疾病照護成本支出走向投資健康，慢性腎病不及時治療，將導致末期腎病變，近年陸續鼓勵院所加強推動腹膜透析，今年新增全自動腹膜透析機搭配病人遠距管理相關費用，盼提升末期腎衰竭病人腹膜透析治療占率至8%。

林口長庚醫院腹膜透析科主任張明揚表示，過去許多病人與家屬對腹膜透析存在刻板印象，總以為只有年輕病患才適合使用腹膜透析，這其實是錯誤的迷思。事實上，只要有適當的支持系統與照護團隊，年長者一樣能正確操作透析裝置，在家中安心完成治療。

林口長庚醫院高齡醫學科主任顏介立引用團隊針對健保資料庫研究指出，在進行傾向性評分，配對後的4萬8803名新進入透析的老年患者，相較於血液透析，接受腹膜透析者的心血管疾病住院風險下降26%；心血管疾病死亡風險下降高達38%，具高度統計顯著性。

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顏介立表示，這些結果顯示，腹膜透析不僅能提升高齡者的生活自主性與彈性，更可能在醫療實證上帶來實質的生存效益，特別是對於原本就處於心血管高風險族群的長者而言，是值得優先考慮的選項。以林口長庚醫院為例，約380名腹膜透析病友，其中65歲以上約占1/4。

腹膜透析俗稱「洗肚子」，其實過程就像把髒衣服丟進水裡浸泡、洗乾淨後再把髒水倒掉，利用人體肚子內的「腹膜」，透過腹膜透析導管和透析液，將尿毒素與多餘水分排出體外，以維持身體機能的正常運作，患者可以自行手動或是利用機器清洗，也可由看護進行。（編輯：陳清芳）1140618