北醫大AI技術降低洗腎風險 可提前30分鐘預警

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）洗腎過程中，約10%到15%機率會發生低血壓跟抽筋，增加心血管不穩定性，甚至加速殘存腎功能衰退。北醫大團隊利用AI雷達偵測患者呼吸、心跳等頻率，可提前30分鐘預警，降低風險。

台灣是洗腎大國，民國111年9.8萬人透析達到高峰，經多年努力推出照護計畫等已反轉，但面臨銀髮海嘯來襲，控制透析人口仍是挑戰。台北醫學大學今天舉辦記者會，分享利用雷達偵測系統監控洗腎成果，可提前30分鐘預警，提前介入預防處置。

北醫大泌尿腎臟研究中心成員、衛生福利部雙和醫院腎臟內科主任廖家德簡報指出，慢性腎臟病（CKD）和終末期腎病（ESRD）患者人數持續增加，在洗腎過程中若發生低血壓等狀況，除了降低透析耐受性，並導致腦灌流下降，還會增加心血管不穩定性，同時加速殘存腎功能衰退。

「雷達技術就像地震預警系統」廖家德比喻，過去如果要監測患者各項生理指數，必須在身上貼很多東西，但雷達只要擺放定位就能產生作用，患者根本沒感覺被持續偵測中，醫護人員只要透過床上方感應器，就能獲取連續生理數據。

北醫大醫學工程學院助理教授蔡承育解釋，團隊利用毫米波雷達技術，在患者洗腎過程中偵測患者呼吸頻率、心跳等，一旦波形出現異動，可在發生低血壓、抽筋前30分鐘發送即時警報，協助臨床醫護人員迅速介入；過去3個月已成功收集超過1600筆透析期間生理數據，結果顯示可有效辨識並預警。

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台北醫學大學校長吳麥斯本身就是腎臟醫學專家，他致詞特別提到，今年3月13日是世界腎臟日（3月的第二個星期四），一旦患者進入透析，希望讓腎友更舒適安全，接近正常生活，未來洗腎將朝居家化、個人化、去中心化方向前進。

因此，吳麥斯強調，今天分享的這項技術很重要，畢竟在洗腎過程中，平均約10%到15%機率會發生抽筋跟低血壓，就是10次治療發生1次，病人不舒服外，也增加工作人員壓力，若能提前預警，有助趨吉避凶，且遠端就能監測，是居家醫療非常重要的一個關鍵。（編輯：李亨山）1140304