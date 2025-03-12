洗腎轉型居家化 65歲修車廠老闆治療事業兩兼顧

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）65歲修車廠蔡老闆在2年前發現腎功能異常，連下床走路都痛到哭而萌生放棄念頭，幸好有女兒拉一把，蔡老闆開始接受洗腎，選擇居家模式兼顧治療、事業，熟客也看不出他是病友。

台灣邁入超高齡社會，不少中高齡者選擇繼續工作。台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯今天在記者會上表示，由於腹膜透析開始取代需固定往返醫院治療的血液透析，讓治療時間彈性、免扎針，還能延長保留腎功能，國際腎照護模式逐漸轉型居家腹膜透析，有工作能力的腎友能維持競爭力。

台灣曾是洗腎王國，直到2022年洗腎發生率首度出現負成長，但健保資料顯示，採用血液透析病人數仍高過腹膜透析。台灣腎臟醫學會腹膜透析醫療事務委員會副主任委員鍾牧圻指出，從5年存活期來看，腹膜透析腎友的5年累積存活率近7成，不僅高於血液透析，對心血管影響也較小。

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對中高齡面臨洗腎的病友，醫界、病友團體都鼓勵透析模式選擇與時俱進。中華民國腹膜透析腎友協會理事長吳鴻來說，許多腎友擔心居家治療會有感染風險，事實上，台灣腹膜透析照護品質好，腹膜炎發生率低於國際指標，相較於血液透析，腹膜透析感染的風險較低。

吳鴻來提到，若居家腹膜透析出現問題，只要及早在門診進行抗生素治療，就可避免住院。未來輔助型腹膜透析即將上路，腎友居家治療時若有需要並符合條件，除了醫師透過視訊診療，也有照護團隊至家中輔助教學及定期家訪，可望打造友善腎友支持環境。（編輯：張雅淨）1140312