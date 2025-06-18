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雨區擴大16縣市豪大雨特報 多地防大雷雨【更新】

2025/6/18 14:18（6/18 14:53 更新）
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高雄市民眾撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
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（更新）氣象署今天下午2時10分更新豪大雨特報，嘉義縣及高雄市山區有局部大雨或豪雨，彰化以南、南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率。氣象署另針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市等地發布大雷雨即時訊息。

（中央社記者張雄風台北18日電）氣象署午後更新大雨特報，新北、桃園等16縣市防大雨；另外針對嘉義、台南發布山區暴雨災防告警，留意溪水暴漲並儘速遠離。

中央氣象署今天下午更新大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，彰化以南、南投及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大雨地區為新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣（恆春半島）、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

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另外，氣象署同時更新大雷雨即時訊息，雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、高雄市、彰化縣、台南市慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署並針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷），台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布山區暴雨災防告警，提醒此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：李亨山、林湘芸）1140618

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