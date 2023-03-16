腸病毒71型易重症 勤洗手、戴口罩可有效預防

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北16日電）台灣時隔一年半又見腸病毒71型病例。疾管署長莊人祥今天說，腸病毒71型容易發生重症，雖無疫苗和抗病毒藥物，但透過教導學童勤洗手加上戴口罩，可有效降低疫情。

衛生福利部疾病管制署14日公布，國內新增2例腸病毒71型輕症確定病例。疾管署副署長羅一鈞當時表示，台灣將以可能出現大流行為前提，做好防疫準備。

莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，71型是容易發生重症的型別，曾在1998年大流行，雖然至今沒有疫苗、抗病毒藥物可使用，但從當時便開始整備，包括到幼兒園、小學宣導勤洗手等，且在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間一度強制佩戴口罩，也有效降低腸病毒疫情。

此外，莊人祥說，當地區出現71型病例，若有群聚，會有相關停課措施，另外也持續宣導，若小朋友出現疑似警示症狀，家長與看診醫師要立刻送病童到大醫院就醫。

莊人祥指出，利用前述措施有效降低71型在國內流行，即便在COVID-19疫情前也偏低，現在逐漸恢復正常生活，有些校園仍自主佩戴口罩，具基礎防疫功能，加上持續推動校園勤洗手，相信可降低衝擊。

隨COVID-19疫情趨緩，澳洲雪梨大學與上海復旦大學合作的研究結果指出，下一場影響人類健康的流行病可能會是禽流感病毒。莊人祥表示，從嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情之後，就開始針對下波可能流行的疾病做準備。

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除時刻針對國外疫情監測，莊人祥說，在國內部分，也針對禽場工作人員建立與衛生局、防檢局的合作模式，最近台灣有H5N1禽場禽流感，只要有疫情爆發，就會對工作人員造冊及健康監測，並提供禽場人員每年公費流感疫苗接種，降低禽流感傳染突變，造成人傳人流行。

莊人祥進一步說明，禽流感一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」，目前流感病毒藥物約為人口的10%至15%，如果大流行時也有抗病毒藥物。（編輯：管中維）1120316