新增2名長者感染流感死亡 皆未接種本季疫苗

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疾管署7日下午舉行例行疫報，面對中國A型流感疫情高於往年水平，近期陽性率驟升，副署長暨發言人羅一鈞（左2）表示，因沒有開放陸客來台，能入境的僅有本國籍台商或符合入境條件者，人數有限，再加上本季流感疫苗接種狀況踴躍，台灣有足夠保護力，研判中國A型流感疫情不影響台灣。中央社記者陳婕翎攝 112年3月7日

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）衛福部疾管署今天下午公布，國內新增6例重症、2例死亡個案，死亡病例皆未接種本季流感疫苗；疾管署副署長羅一鈞說，社區流感持平未見病毒株交替轉換，仍需持續觀察至3月底。

據疾管署統計，上週新增6例流感併發重症病例，分別為2例男性及4例女性，年齡介於40多歲至80多歲，皆未接種本季流感疫苗，其中5例有慢性病史；另外，新增2例死亡，有心血管疾病、癌症及腎臟疾病等潛在疾病史，都沒有接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青今天下午在例行疫報說明，今天新增的2例死亡，均為A型H3N2，分別為60多歲女性、80多歲男性。女性個案在2月下旬開始發燒，過了2天之後出現呼吸急促現象，緊急就醫檢查發現呼吸衰竭，當天病況急速惡化，經積極搶救，仍不幸因呼吸衰竭、敗血性休克過世。

林詠青表示，男性死亡病例是在1月下旬開始咳嗽有痰，同樣是在發病2天後呼吸衰竭就醫，收治加護病房，住院期間併發肺炎及泌尿道感染，住院1個多月後，不幸因併發症過世。

上週門急診類流感就診人次與前一週持平，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。羅一鈞說，過往在冬春之交、開學季前後，流感疫苗容易出現一小波反彈，甚至病毒交替轉換，目前並未監測到類似狀況。

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本流感季自去年10月1日起截至今年3月6日，流感併發重症病例累計59例，年齡層以65歲以上長者為多，92%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史；其中死亡11例，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。

另外，中國A型流感疫情高於往年水平，近期陽性率驟升，羅一鈞說明，因為沒有開放陸客來台，能入境的僅有本國籍台商或符合入境條件者，人數有限，加上本季流感疫苗接種狀況踴躍，台灣有足夠保護力，研判中國A型流感疫情不影響台灣。（編輯：李亨山）1120307