流感增3例重症 疾管署：中國A流疫情不影響台灣

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）疾管署今天公布，國內上週新增3例流感重症案例，流感等呼吸道病毒持續於社區活動。中國稱為「甲流」的A型流感疫情升溫，疾管署評估，因未開放陸客，疫情不會影響台灣。

衛福部疾管署防疫醫師林詠青今天下午在例行疫報說明，上週新增3例流感併發重症病例，為2例男性及1例女性，年齡介於50多歲至80多歲，均未接種本季流感疫苗，其中1例具慢性肺疾、代謝性疾病、心血管疾病及腎臟疾病等潛在疾病史。上週無新增流感併發重症死亡病例。

林詠青提醒，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，應佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，需特別留意自身健康狀況。

據疾管署統計，上週門急診類流感就診人次較前一週略升3.6%，近4週合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒，其中流感病毒分離率處高點且以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。

本流感季自去年10月1日起截至今年3月13日流感併發重症病例累計62例，年齡層以65歲以上長者為多，92%未接種本季流感疫苗，76%具慢性病史；其中死亡11例，均具慢病史、未接種本季流感疫苗。

中國稱為「甲流」的A型流感近期進入流感高峰，南北方省分病例暴發疫情數量較前一週增長8成，北京、天津、上海、浙江等地的多所學校都出現了因學生感染A型流感而通知停課多天的情況。疾管署發言人羅一鈞表示，因為台灣沒有開放陸客，所以中國疫情不會影響台灣。

另外，國內值得注意的是「腹瀉」疫情，自春節到228連假之後，腹瀉疫情持續處在高峰，雖然趨勢持平，但沒有下降跡象，就診人次及群聚通報案件數均高於去年同期，群聚事件檢出病原以諾羅病毒為主。

羅一鈞提醒，諾羅病毒傳染力強，提醒民眾務必留意手部衛生與飲食安全；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，避免食用未充分煮熟的蛋、肉類或貝類等水產品。有疑似症狀，尤其是食品從業人員應在家休息，至症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作。（編輯：張雅淨）1120314