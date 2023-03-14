腸病毒71型時隔一年半現蹤 幼兒有9症狀應儘速送醫

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國內14日新增2例腸病毒71型輕症確定病例，疾管署副署長羅一鈞表示，會以有可能出現大流行為前提，做好防疫準備，積極展開校園洗手運動的宣導活動。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）衛福部疾管署今天公布，國內今天新增2例腸病毒71型輕症確定病例，時隔一年半再現腸病毒71型，疾管署副署長羅一鈞表示，台灣將以可能出現大流行為前提，做好防疫準備。

國內新增2例 腸病毒 腸病毒小百科 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上

傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染

典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 71型輕症確定病例，羅一鈞今天下午在例行疫報說明，前次檢出腸病毒71型個案為2021年秋季、開學後，這段期間都沒有驗出任何腸病毒71型，至今病毒再度現蹤是警訊，容易造成重症的腸病毒71型可能捲土重來，尤其3到6月是腸病毒流行期，師長應多加留意孩童衛生習慣。

羅一鈞說，台灣腸病毒71型大流行分別發生在1998年及2008年，也陸續有幾次中度流行，最近一次是發生在2019年，當初社區流行株為腸病毒71型，當年共有69例腸病毒重症個案，其中腸病毒71型占52例，死亡的4例中，有3人感染腸病毒71型。

近幾年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高強度防疫，社區幾乎不見腸病毒，很多小朋友沒有感染過，許多專家擔心兒童缺少群體免疫，流行規模會變大，羅一鈞表示，會以有可能出現大流行為前提，做好防疫準備，積極展開校園洗手運動的宣導活動。

陸續有藥廠取得腸病毒71型疫苗國內藥證，羅一鈞說，現階段將排案至衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP） 討論，由廠商進行疫苗報告，針對建議使用對象從自費市場開始討論。

針對今天新增的2名腸病毒71型病例，疾管署防疫醫師林詠青說明，個案均居住於北部，1歲男童有發燒、活動力下降症狀，同住家人、同班學童無疑似症狀；4歲女童有發燒、嘴巴出疹且有口腔潰瘍情形，家人無疑似症狀，但同班及非同班同學有腸病毒個案，經住院治療後症狀均已緩解。

林詠青提醒，腸病毒71型容易引起神經系統併發症，家長及幼兒照顧者特別留意幼兒健康情形，出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（如無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，儘速送至醫院治療，掌握治療先機。

國內已近3年未有腸病毒流行疫情，易感宿主持續累積，提醒家長及教托育機構人員應教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手；若身體不適，應在家休息並避免與其他幼兒接觸。（編輯：李亨山）1120314