口罩解禁疏於洗手 孩童發燒就醫確診腸病毒

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）COVID-19疫情緩解，口罩令解禁，時序春季進入腸病毒好發期，不少家長忽略勤洗手的衛生習慣，小兒科門診出現多起腸病毒案例，小孩發燒，就醫發現口腔已潰瘍，確診腸病毒。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，口罩令解除。大甲李綜合醫院今天透過新聞稿指出，小兒科最近出現好幾例腸病毒的案例，年紀都是5、6歲的幼稚園大班幼童。

小兒科主治醫師余秋霖表示，疫情影響下，大部分學童皆戴口罩，最近口罩禁令解除，不少家長忽略勤洗手的衛生習慣，很容易病從口入，染上腸病毒。

余秋霖說，門診中染腸病毒的幼童案例，因為家長忙於工作疏忽，把小朋友送到幼稚園，老師量體溫後才發現孩童發燒，家長帶到門診檢查，發現幼童嘴巴內已經出現潰瘍，確認罹患腸病毒，治療後已康復，還好沒有併發重症引起腦炎。

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腸病毒的感染途徑，分成腸胃道傳染、呼吸道傳染、接觸患者皮膚水泡的異體、孕婦分娩過程中感染腸病毒。通常腸病毒症狀出現後的一週內，傳染力最高，染病後2至10天以後才會出現症狀，典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒，病程大約7到10天，極少數個案恐發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、肺炎等併發症。

余秋霖指出，腸病毒傳染力強，疫情期間，大家養成戴口罩並用酒精消毒，但是酒精不能殺死腸病毒，一定要用肥皂，勤洗手才能有效殺死腸病毒，環境也要用漂白水消毒，口罩禁令解封後，更要注意個人衛生習慣。（編輯：郭諭儒）1120314