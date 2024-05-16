美乳牛染禽流感 專家：疫區勿接觸禽鳥、哺乳動物

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（中央社記者曾以寧台北16日電）美國發生乳牛禽流感疫情，且有人遭感染，衛福部疾管署今天提醒民眾勿喝未經殺菌的生乳。專家指出，目前沒有證據顯示人傳人風險增加，但仍提醒前往疫區應避免跟禽鳥或哺乳動物接觸。

美國今年3月起陸續於德州等9個州、46間乳牛場爆發高病原性禽流感H5N1疫情，受感染動物亦包含貓、羊等動物，其中僅貓隻病情較嚴重；此外4月也曾報告1例人類病例，屬輕症，僅有結膜炎症狀，經流感抗病毒藥物治療已痊癒。

衛生福利部疾病管制署13日召開傳染病防治諮詢會流感防治組會議，並於今天發布新聞稿表示，經調查研究發現，本次疫情病毒於德州經野鳥傳染給乳牛後，再於牛群中傳播。雖病牛生乳中可檢出大量病毒，但目前確認部分市售經殺菌的乳製品中，病毒殘粒均無致病活性，美國政府亦表示僅會讓健康牛隻進入食品供應鏈。

疾管署發言人曾淑慧今天對媒體說明，這是全球首見牛感染禽流感，也是首次有人類自牛傳染禽流感；目前國內無此疫情，但仍呼籲勿飲用未經殺菌處理的生乳。

防疫專家何美鄉今天接受媒體電訪表示，根據先前了解，得病乳牛病況並不嚴重，但產乳量減少，染病人也僅是輕症；且分析病毒變異情況，並沒有證據顯示，會更趨向於適應人傳人。

新光醫院感染科醫師黃建賢今天接受中央社記者說明，禽流感原本是在禽鳥間傳染，哺乳動物中，則本來就有豬隻等部分物種，可能受到感染，但先前未曾有傳染給牛的紀錄；雖然牛隻受到感染，顯示病毒已發生突變，可能可以感染給更多物種，但以目前傳播情況來看，還沒有發生人傳人情況。

對於美國已有1名農場工人染病，黃建賢指出，以往禽流感就會在養雞場發生傳染給人的狀況，是因環境中病毒量大、工作人員又密切接觸，推測這次農場工人也是同樣受到大量病毒暴露才感染。

黃建賢提醒，若民眾有前往疫區，應避免跟禽鳥類或哺乳動物接觸，尤其應避免前往牧場等地方；但若是在市區活動，沒有前往農場或郊外，接觸病毒的風險就較低。

美國當地並傳出有民眾搶購疫區牛奶，想藉喝生乳獲得抗體。黃建賢說，這樣刻意主動接觸大量活體病毒，反而是把自己暴露在風險中。（編輯：陳政偉）1130516