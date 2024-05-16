美乳牛染禽流感全球首見 疾管署籲勿喝未殺菌生乳

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（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北16日電）美國發生乳牛禽流感疫情，且有人遭感染。衛福部疾管署今天表示，經專家會議盤點疫情防治與乳製品食用安全，目前國內無此疫情，但仍呼籲勿飲用未經殺菌處理的生乳。

美國9個州爆發乳牛禽流感疫情，1名農場工人感染H5N1病毒後出現結膜炎，未經殺菌的牛奶含大量病毒。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧接受媒體聯訪表示，這是全球首見乳牛感染禽流感，也是首次有人類自乳牛傳染禽流感。雖然病毒極可能透過候鳥持續擴散，不過目前世界衛生組織（WHO）認為，乳牛感染禽流感疫情對一般民眾來說風險較低，但是會與動物接觸的人員要加強監測。

因應疫情風險，疾管署13日召開傳染病防治諮詢會流感防治組會議，由傳染病諮詢委員會召集人張上淳主持，邀集農業部、食藥署及相關專家與會，針對國內新型A型流感防治工作盤點與討論。

曾淑慧說，會中建議，目前國內雖無出現此疫情，但仍呼籲民眾切勿飲用未經殺菌處理的生乳。

曾淑慧指出，農業部獸醫研究所在會中說明，依據國際基因庫，美國乳牛中H5N1病毒是源自北美病毒株，與台灣禽鳥所檢出的H5N1，為不同病毒群。農業部並會加強監測乳牛健康狀況，若有異常狀況，會與疾管署聯繫、做必要處置。

食品藥物管理署副署長林金富接受電訪表示，根據美國政府說法，生乳中確實可驗出病毒，但殺菌後牛乳中驗出的則是已死亡的病毒殘粒，沒有致病性；國內規範市售鮮乳都有經過殺菌程序，安全無虞，會持續關注美國狀況，適時調整邊境管制措施。

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肉品部分，曾淑慧說，根據美國政府說法，在美國肉品屠宰場都有官方獸醫師檢查，若有牛隻染病就會進行銷毀，不會進入食物供應鏈，且抽驗市售牛絞肉結果也均為陰性。美國政府並已針對前述風險進一步研究分析，以確保食品安全，並已著手進行疫苗等相關整備。

疾管署表示，已預先規劃當國內乳牛等哺乳動物感染禽流感疫情發生時，啟動新型A型流感通報條件修訂，以及預擬疫情發生時畜牧場工作人員個人防護裝備穿戴建議等措施，以降低疫情對產業與食品安全可能造成的衝擊，並確保民眾健康。（編輯：管中維）1130516