美CDC報告：乳牛禽流感具大流行潛力 目前對公眾風險低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓6日專電）美國9個州爆發乳牛禽流感疫情，1名農場工人感染H5N1病毒後出現結膜炎，未經殺菌的牛奶含大量病毒。專家指出，禽流感具大流行潛力，但目前對民眾風險低，也建議勿食用未處理的原奶。

世界衛生組織（WHO）今天就美國乳牛禽流感疫情舉辦網路會議，美國疾病管制暨預防中心（CDC）專家戴維斯（Todd Davis）在會上指出，未穿戴防護裝備而長時間接觸感染牛隻會有風險，但對公共衛生風險仍低。

衛生政策觀察（Health Policy Watch）網站報導，戴維斯指出，已針對數百隻感染乳牛進行基因排序，沒有看到病毒的基因結構變得更容易感染人類、或者在人與人之間傳播，因此認為這波疫情對民眾的健康風險仍低。

自3月下旬以來美國有9個州的36個乳牛群爆發感染2.3.4.4b分支H5N1亞型高病原性禽流感病毒，德州1名乳牛牧場工人3月底也感染此病毒。

「新英格蘭醫學期刊」（The New England Journal of Medicine）3日刊登美國CDC的信、及對德州工人感染H5N1的研究報告。報告指出，這名工人的眼睛有結膜炎，無其他症狀，治療後已痊癒，家庭接觸者也接受預防性治療，未感染。

美國CDC指出，研究發現，德州工人可能是因接觸到感染的牛隻，而被感染，但也沒有排除工人可能經接觸其他物體表面而感染，主要是因為牧場沒有提供來自牛或環境的樣本進行測試，也未能在牧場進行流行病學調查，因此無法確定。

美國CDC指出，如果真的發生牛對人的傳染，這名德州工人是目前所知全球首例哺乳動物傳播給人類的禽流感H5N1病毒感染。

報告提到，雖然結膜炎是輕微疾病，但包括2.3.4.4b分支病毒株在內的H5N1病毒具大流行潛力（pose pandemic potential），過去也造成嚴重呼吸道疾病，因此建議儘速實施預防措施，減少接觸受感染動物或環境，包括牛及未經消毒的牛奶。

衛生政策觀察的報導指出，戴維斯在世衛會議上說，美國已經針對220名在36個牧場工人都進行病毒篩檢，沒有發現感染。

根據美國CDC網站，美國自2022年起有超過20種哺乳動物感染H5N1病毒，包括大型貓科動物、獅子、熊、灰海豹等，3月下旬證實的乳牛感染是首例。

美國農業部已證實，H5N1病毒在同一牛群間傳染、也在不同牛群移動間傳染，但具體是經由唾液傳染、因擠牛奶機器傳染、或者其他方式，仍待了解。

美國政治新聞網站Politico今天報導，美國CDC和某些州政府及其農業部門對於如何處理乳牛的禽流感疫情存在嚴重分歧，可能影響即時防止疫情擴散的時機。第一個爆發禽流感的德州，到現在還沒同意讓美國CDC進行流行病學調查。

美國CDC首席副主任夏哈（Nirav Shah）近期表示憂心。他說，從一兩個人類感染的零星個案，有可能變成全球議題，這不是小事，「我們都看到了，在公共衛生還沒來得及防疫前，病毒是如何在全球傳播的。這個風險，我們必須警覺。」

綜合媒體報導，感染禽流感的牛隻生產的牛奶含高病毒載量，但殺菌過程會殺死病毒或細菌，經巴式殺菌的牛奶安全無虞。美國食品藥物管理局建議民眾，不要食用原奶（raw milk）或用原奶製成的產品，廠商也不應生產原奶食品。（編輯：陳慧萍）1130507