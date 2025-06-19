男子涉招募未成年當詐騙車手 士院判刑1年

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（中央社記者謝幸恩台北19日電）闕姓男子涉嫌招募未成年少年加入詐騙集團當車手遭警方查獲，士院認為，闕男行為紊亂少年價值觀，考量其認罪，依成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織罪判處1年徒刑，可上訴。

士林地方法院判決指出，闕姓男子擔任詐騙集團招募、監控車手的角色，於民國112年5月間，招募一名年僅16歲的陳姓少年加入詐騙集團，並安排其擔任車手負責取款工作。

此詐騙集團以假投資為名義，向陳姓女子詐騙新台幣2330萬元。陳女事後發覺受騙報警，警方埋伏監控，在雙方約定交付款項的咖啡廳內逮捕少年等成員，並循線查獲闕男。闕男到案後坦承，案發當時即知悉少年僅16歲。

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士院審理認為，闕男涉犯刑法3人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法等罪，並成立成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織犯行，應依組織犯罪防制條例規定加重其刑。

法官認為，闕男行為紊亂少年的價值觀，並造成被害人財產法益受害，以及為躲避查緝，故意製造金流斷點，自有不當；考量其行為止於未遂，犯後終能坦承犯行，未與被害人達成和解或取得其諒解，日前量處有期徒刑1年，可上訴。（編輯：張雅淨）1140619