全教產質疑高市教甄 2人試教被打不合理低分

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（中央社記者陳至中、林巧璉高雄19日電）全國教育產業總工會今天指出，有2名參加高雄市高中聯合教師甄選的考生，在複試的「試教」中被打不合理低分，且甄選委員會拒絕說明低分理由。

全教產發布新聞稿指出，一名考生參與高市教甄，以筆試70分進入複試，17日查詢成績時，卻發現試教僅得到20分的不合理分數。考生自認教學單元並未出錯，過程也順利完成，20分的給分明顯違反常態。

全教產表示，另有一名考生也屬筆試高分群，但試教卻只得到13.67分，也因此沒有錄取。全教產指出，未滿70分或高於90分部分需有具體說明，但考生向主辦單位申請成績複查，結果僅是無抄錄錯誤，沒有說明低分的理由。

全教產表示，教甄試教成績出現20分、13分的不合理分數，違反評審常態，懷疑是為特定人士量身訂做，呼籲高雄市政府調查清楚，還給考生公道。

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主辦這場教甄的學校回應，已請評審委員整理該考生試教過程概況與評分依據等，並做成書面資料，學校將配合於申訴程序向考生詳細說明。此外，教師甄選筆試、口試、試教、實作等考評項目的委員、外聘人員比例皆符合規範。

校方強調，辦理教師甄選力求程序嚴謹、公平公正並合於法規，後續將配合此次聯合教甄委員會召開申訴及緊急事件處理專案小組會議程序，維護考生權益。（編輯：張雅淨）1140619