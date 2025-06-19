緯創新竹營運總部開幕 董事長林憲銘：幫台灣真正駕馭AI

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北19日電）代工廠緯創今天舉辦竹北AI園區開幕典禮，董事長林憲銘說，未來人工智慧（AI）是國力的象徵，緯創的目標不是只有提供設備，而是促進台灣真正能駕馭AI，進入下一個世代。

林憲銘在典禮上致詞笑說，「我平常是不用稿的，但今天很重要也很緊張，特別準備小抄」，緯創自認很努力，做了很多應該做的事情，但能力還是不夠，還有很多地方要學習，很幸運有夥伴和政府的支持，讓緯創有機會建立AI園區，在這裡開始另外一段新的旅程。

他表示，緯創已經體會到，AI不只是一個產品，未來AI是國力的象徵，國家的力量來自如何駕馭AI。緯創很幸運成為AI產業的設備提供者，但緯創的目標不是只有提供設備，而是透過提供設備，促進台灣變成真正能駕馭AI，進入下一個世代，為台灣開拓下一個里程碑。

透過 Google News 追蹤中央社

林憲銘提到，台灣有資通訊（ICT）和半導體產業，提高了台灣的國際能見度，下一波如果在AI大趨勢沒跟上的話，還是會被淘汰。

林憲銘說，竹北AI園區是緯創在台灣這幾年來最大的投資，把台灣的附加價值提升到最高，同時緯創也布局全球，善用全世界各地的資源，把緯創的影響力和夥伴關係更普及到全世界每一個地方。（編輯：楊凱翔）1140619