高雄青年攤車品牌輔導升級 提供深度諮詢健診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄19日電）高市青年局「高雄青年攤車品牌輔導計畫」再升級，今年申請至7月16日；並新增2大輔導機制，提供攤商品牌深度健診、個別諮詢及持續追蹤等措施，提升品牌經營與市場競爭力。

「高雄青年攤車品牌輔導計畫」邁入第3年，已協助超過200家攤車品牌強化經營實力。青年局新聞稿表示，今年新增2大輔導機制，「新銳團隊」聚焦創業未滿1年的新手品牌，「品牌診療室」則針對創業3年內的立案攤商進行深度健診與諮詢。

青年局長林楷軒表示，攤車創業已成為青年投入微型創業的重要入口。為強化扶植效能，今年特別導入2大服務，提供品牌診斷、個別諮詢及持續追蹤等措施，協助攤商從創業初期即站穩腳步，逐步實現永續經營的目標。

青年局說明，「新銳團隊」方案將遴選5至10組經營未滿1年、粉絲數未達千人的潛力品牌，提供一對一深度輔導、參與3場市集機會及品牌形象建立等資源。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「品牌診療室」則針對曾參與112至114年度計畫的品牌，提供深度健診、專人追蹤與行動指引，並協助開發限定商品，讓品牌創辦人能透過商品與敘事展現品牌價值，調整經營方向。另外，將保障40家攤商錄取參與「2025城市嶼浪市集」。

此外，青年局也會媒合輔導業者參與市府大型活動市集，並持續推動設籍或稅籍在高雄的品牌，提供最高新台幣2萬5000元輔導補助，涵蓋品牌經營、市集參與與課程學習等。（編輯：李淑華）1140619