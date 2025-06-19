虎航黃世惠：今年旅遊需求續強 上半年獲利高檔

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（中央社記者江明晏台北19日電）台灣虎航董事長黃世惠表示，2024年對台灣虎航來說，是團隊齊心衝刺再創新高的一年，今年旅遊需求續強，經營團隊下半年也將依市場變化審慎因應，並樂觀看待需求穩定成長。

台灣虎航今天在桃園國際機場凱悅酒店舉行股東常會，延續2024年旅遊運輸的營運表現，今年第1季營收達新台幣46.29億元、年增9%，營業盈餘達11.84億元，稅後淨利9.43億元、年增9.5%，每股盈餘（EPS）達2.05元，獲利表現持續保持高標準。

台灣虎航董事長黃世惠表示，2024年對台灣虎航來說，是團隊齊心衝刺再創新高的一年，全年營收達164.23億元，稅後盈餘達27.71億，每股盈餘達6.16元，營收與獲利雙創新高，獲利能力居國籍航空業之冠。

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台灣虎航今天股東會完成新一屆董事改選，並經董事會推選由黃世惠續任董事長，黃世惠指出，展望今年旅遊需求續強，經營團隊下半年也將依市場變化審慎因應，並樂觀看待需求穩定成長。

台灣虎航於去年第4季完成改列一般板上市，將於6月底起陸續開航高雄-濟州島、高雄-仙台、桃園-石垣島；另有台中-濟州島、台中-名古屋等航線復航；屆時，台虎將有23個直飛日本的航點，也成為市場上唯一一家提供北、中、南直飛濟州島及名古屋的國籍航空。（編輯：潘羿菁）1140619