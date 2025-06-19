日鐵完成收購美鋼 鞏固全球第4大鋼鐵廠地位

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本鋼鐵大廠日本製鐵公司（Nippon Steel）18日已正式完成收購美國鋼鐵公司（US Steel），並支付相關手續費與約141億美元的收購費用，代表耗時約一年半談判的交易宣告落幕。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，這筆交易將鞏固日鐵全球第4大鋼鐵廠的地位，粗鋼產量將從4364萬公噸增加至5782萬公噸，更接近排名第3的中國鞍鋼集團。中國鞍鋼集團2024年的粗鋼產量為5955萬公噸。

「日本經濟新聞」報導，日鐵已經以1股55美元的價格，取得美鋼全數股權，美鋼同一天也從紐約證券交易所下市，成為日鐵的美國法人Nippon Steel North America旗下的企業。

美鋼總公司仍位在賓夕法尼亞州匹茲堡，也會維持公司原本的名稱。

日鐵同天宣布，統籌這次收購計畫的副會長暨副社長森高弘，將身兼美鋼的董事會會長。

另外，根據這兩間公司與美國政府簽署的國家安全協議，美國政府會持有「黃金股」。即使僅持有1股「黃金股」仍有重要事項否決權。

前述協議與「黃金股」訂定的權利事項也包含，美國政府有選任美鋼1名獨立董事的權利，以及規定美鋼執行長與財務長等核心的經營團隊必須為美國籍。

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日鐵計劃在2028年前投資美鋼總計約110億美元，除了將新建鋼鐵廠與研發據點之外，還將改造高爐以提高性能。

日鐵為了消除美國反壟斷法的疑慮，日鐵將以1美元轉移鋼鐵廠AM/NS Calvert（位於阿拉巴馬州）的股票，給投資夥伴的歐洲鋼鐵大廠阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal SA）。這部分預計使日鐵產生2300億日圓的損失。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140619