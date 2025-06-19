種苗場建立瓜類蔬菜育苗SOP 減少使用化學藥劑

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台灣的瓜類蔬菜幼苗常因夏季高溫高濕易遭病害，業者多半用化學藥劑防治，造成病原產生抗藥性。農業部種苗改良繁殖場建立育苗標準作業程序，協助業者設定管控點，減少用藥。

農業部今天發布新聞稿表示，每逢梅雨季，入夏時常伴隨高溫高濕環境，瓜類蔬菜幼苗容易遭受病原危害，造成苗株損失、增加育苗場防治成本、影響出貨品質。

種苗場指出，瓜類作物在幼苗期易發生的病害，包括苗立枯病、猝倒病、幼苗疫病、細菌性果斑病等。其中苗立枯病、猝倒病及幼苗疫病主要會造成幼苗莖基部或根部組織壞死、苗株倒伏死亡；細菌性果斑病會造成幼苗子葉與真葉上出現褐化壞疽及水浸狀病斑，更因幼苗帶菌成為田間初次感染源，提高未來果實被感染風險。

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種苗場表示，目前育苗業者多以施用化學藥劑作為主要防治方式，但育苗場域都是高密度培植，無法全面除滅病原，更使得病原產生抗藥性，讓防治工作難上加難。

種苗場近年來積極宣導育苗場域驗證觀念，逐步輔導蔬菜育苗場從種原、環境、人員、介質及水源等5大元素切入，檢視各自場域需求，設定管控點及建立種苗生產作業標準流程，避免過度依賴育苗期間化學藥劑防治。（編輯：張雅淨）1140619