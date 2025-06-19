緯創竹北擴產AI伺服器 總經理：輝達幾乎全包

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（中央社記者吳家豪台北19日電）代工廠緯創今天舉辦竹北AI園區開幕典禮，總經理林建勳表示，竹北廠將成為緯創全球最大的人工智慧（AI）伺服器生產基地，目前幾乎已被輝達（NVIDIA）訂單占滿，隨著其他產能陸續擴增，未來緯創台灣產能將倍數成長。

林建勳接受媒體採訪指出，由於訂單需求強勁，緯創已租下竹北AI園區隔壁的聯發紡織廠房進行改造，預計明年投產，以應對潛在產能不足的情況；原本的湖口廠將繼續營運生產現有AI伺服器，竹北廠則專門生產新一代AI伺服器。

此外，他也說，緯創在美國投資重點以德州為主，當地原本就設有千人規模的維修服務中心，正在擴大招募，將於明年開始量產AI伺服器，目前以台灣廠規模較大，正持續密切關注訂單狀況以調整擴產計畫。

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談到AI伺服器展望，林建勳直言，今年下半年表現不會比上半年差，由於緯創與客戶間會討論未來一年的滾動式預測，目前已看到明年5月的訂單仍非常強勁，AI伺服器業務將持續成長。至於個人電腦（PC）業務受關稅和匯率影響，成長狀況需持續觀察，匯率主要影響營運成本，關稅則對銷售影響較大。

除了AI設備製造之外，林建勳透露，緯創計劃在AI領域進行其他投資，期望對國家有所貢獻，相關資訊預計今年下半年公布。（編輯：林淑媛）1140619