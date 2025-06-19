總統府：馬英九赴中依法申報存查 無須審查核准
2025/6/19 11:42（6/19 11:48 更新）
（中央社記者溫貴香台北19日電）總統府今天表示，前總統馬英九的出境管制期限已於110年5月19日屆滿；從110年5月20日起至115年5月19日間，馬英九赴中國行程依法仍須向總統府申報，但無須經總統府審查核准，相關申報資料已由總統府依公文程序存查。
總統府發言人郭雅慧指出，政府向來主張兩岸間應秉持對等尊嚴，不設置任何政治前提，進行健康有序交流，維持台海和平穩定及繁榮現狀。然而馬英九作為前任國家元首，相關言行舉止，社會自有公評。
透過 Google News追蹤中央社
郭雅慧上午針對媒體詢問馬英九此次赴中表示，馬英九的出境管制期限已於110年5月19日屆滿，相關行程安排無須經總統府審查核准。但依照「兩岸人民關係條例」規定，馬英九屬於從事涉及重要國家安全、利益或機密業務者，赴中國行程仍應向原服務機關（即總統府）申報，屬於報備性質。
郭雅慧表示，從110年5月20日起至115年5月19日間，馬英九赴中國行程依法仍須向總統府申報，但無須經總統府審查核准，相關申報資料已由總統府依公文程序存查。（編輯：萬淑彰）1140619
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。