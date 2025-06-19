政院：租金補貼政策不變額度不減 續待財劃法釋憲

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（中央社記者賴于榛台北19日電）因應新版財劃法釋出中央預算達新台幣3573億元，租金補貼政策預計明年起擬改為中央、地方共同分擔，引發關注。行政院今天強調，租金補貼政策不會改變，對民眾補貼的額度也不會減，也會持續等待財劃法釋憲結果。

內政部國土署日前表示，新版財政收支劃分法導致中央財源減少、地方經費增加，因此租金補貼經費支出方式將重新研擬新方案，而地方政府在財劃法新法上路、自有財源提高後，明年應勇於分擔租屋族照顧責任，編列足夠支持經費。國土署說法引發部分縣市反彈，並表態無法分擔。

行政院發言人李慧芝上午主持行政院會後記者會時表示，新版財劃法是在分配不均、事權也不公平的狀況下進行調整，中央政府施政將受到很大影響，因此政院已經在5月21日提出釋憲，希望有好的結果。

她也強調，中央租金補貼政策不會改變，將持續推動，且給予民眾額度也不會減少，也會持續等待財劃法釋憲結果，且內政部還在搜集各地方意見中，一切都尚未定案。

內政部國土署主秘歐正興在記者會解釋，租補政策自民國96年辦理至今，110年之前，都是依照地方制度法、財劃法等進行中央跟地方的經費分攤，分攤比率在75％與25％左右，後來中央才在111年推出中央300億元租金補貼政策，頗受好評，補助規模在去年底達到78萬戶。

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歐正興說，但去年底財劃法修正後，地方分配預算增加、中央減少，因此去年底就發布新聞稿宣告未來將參照110年前的做法，透過中央、地方共同分擔的方式進行，並在今年6月發函給地方政府搜集意見，正等待回函再後續因應。

歐正興強調，租金補貼是地方自治事項，地方政府應共同承擔對於弱勢、青年、婚育家庭的租屋需求。（編輯：萬淑彰）1140619