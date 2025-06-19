彰化民眾抗議豬糞尿處理中心 提告籲縣府暫停推動

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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）反對在溪湖鎮設豬糞尿處理中心的10多名民眾，今天上午到彰化縣府前舉標語表達立場，認為縣府應再開說明會凝聚共識，並表示已向行政法院提告，阻止縣府續推動成立處理中心。

彰化縣是養豬大縣，縣府規劃在溪湖鎮西勢里設置豬糞尿處理中心，預計可處理約6萬頭豬的糞尿，收集以共同處理中心為半徑，方圓3公里之畜牧場，收集量能為600公噸。

溪湖鎮西勢里長蔡福助今天率領10多名反對豬糞尿處理中心的民眾，以及彰化二林芳苑反火葬場自救會副會長林麗美等人，前往縣府前廣場抗議設處理中心及火葬場。

蔡福助接受中央社記者訪問時說，處理中心應該要做環境影響評估，不過縣府和環境部卻認為不須做環評，他們已向行政法院提出訴訟，希望此案依法進行環境影響評估，在訴訟過程中，縣府應暫停推動。

蔡福助呼籲，處理中心預定地緊鄰東螺溪部分是保育類鳥類彩鷸及紅尾伯勞棲息地，縣府應尊重民意，再開說明會，他會出席和縣府官員針對處理中心議題進行辯論，才能凝聚共識，盼縣府聽到民眾心聲。

彰化二林芳苑反火葬場自救會副會長林麗美則說，先前縣府在王功福海宮舉辦二林芳苑火葬場說明會，會中有民眾因衝突受傷，縣府不曾派人慰問，又以提告手段壓制無辜百姓，但她們反對設火葬場的立場絕不動搖。

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彰化縣政府表示，縣府曾舉辦3場觀摩會、1場公聽會及1場說明會，期望未來能建置全國一座公辦民營共同處理中心，成為在地環境教育場域，並與在地居民共同監督處理中心運作狀況，以維護周遭居民生活品質。

至於有民眾參加火葬場公聽會時受傷，縣府則表達不捨，如有急難救助需要，也將提供必要協助。（編輯：李錫璋）1140619