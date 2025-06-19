內政部：全力協助0403震後花蓮馥邑京華拆除無延宕

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（中央社台北19日電）花蓮去年0403震後至今仍有危樓未拆，有受災戶盼加速拆遷。內政部今天表示，馥邑京華社區僅A棟符合強拆條件，國土署已於今年1月同意協助花蓮縣政府代辦拆除工作，中央會與地方共同攜手合作處理拆除重建工作。

0403大地震發生至今已一年多，位於花蓮市區「馥邑京華」社區6棟建物，由於住戶與縣府對危險建築認知落差，一年來經多次協調，將由國土署支援拆除經費並代辦工程，但至今仍未拆除。有災民在電視節目中陳述其他多數危樓都是縣府主導迅速拆除，感覺遭到不公平對待。

內政部上午發布新聞稿表示，0403地震重創花蓮市馥邑京華社區，第一時間雖全部建物（A-F棟）被張貼紅色危險標誌，但僅A棟符合強拆條件。

內政部說，經行政院長現地視察該社區，考量地下室結構相連，難以單獨拆除等工程困難因素，責成國土署專案評估，經建築師公會組成專案團隊深入鑑定，建議全面拆除，評估報告於113年8月送花蓮縣政府。

內政部表示，此後，花蓮縣政府因人力、專業能力與經費不足等原因多次請求國土署專案協助。國土署已於今年1月同意協助花蓮縣政府代辦拆除工作，所需經費約新台幣2.7億元，並請花蓮民眾放心，中央會與地方共同攜手合作處理拆除重建工作。

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內政部國土管理署重申，0403地震過後，中央第一時間緊急協調各類技師投入勘災及展開緊急評估工作，後續更透過受災戶租金補貼、弱層補強補助、都市更新及危老重建等政策，給予民眾必要支持與協助。

國土署說，家園重建及補強等相關工作持續推進中，力求讓受災民眾儘速回歸日常，享有更安全的居住環境及防災準備。（編輯：翟思嘉）1140619