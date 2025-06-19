議員憂重陽橋壅塞加劇 侯友宜：蘆社大橋一定要蓋

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（中央社記者趙敏雅新北19日電）輝達台灣辦公室將設在北士科，新北市議員黃桂蘭今天說，擔憂重陽橋壅塞加劇，詢問新北市長侯友宜蘆社大橋進度。侯友宜回應，蘆社大橋一定要蓋，可行性評估採購作業預計7月10日開標。

新北市議會今天進行市政總質詢，中國國民黨籍新北市議員黃桂蘭質詢時指出，三重蘆洲往返台北市的車流量是新北之冠，尤其重陽橋作為三蘆居民主要聯外橋梁，尖峰時段尤其壅塞。

黃桂蘭表示，早期有規劃蘆社大橋，卻遲未進展，如今輝達台灣辦公室將設在北投士林科技園區，未來帶來的人潮及事業規模，新北市要如何因應？另外，蘆洲南北側計畫之後要區段徵收，如果可以，希望把蘆社大橋一併加入規畫，才能解決交通問題。

侯友宜說，蘆社大橋與蘆洲南北側計畫有關，蘆社大橋一定要蓋，6月已公開上網招標可行性評估採購作業，預計7月10日開標，關於基地留設範圍、實施方式都會說清楚，蘆社大橋興建勢在必行。

侯友宜表示，蘆洲南北側計畫會向前走，大家可以有聲音，但要有共識，不然推翻前面的努力，都是白費，蘆社大橋整個路廊，工務局、城鄉局都已在做採購相關作業，會做好規畫。

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另外，黃桂蘭提出，北市的社子島輕軌多年來沒聽到北市有具體執行，是否有可能將蘆社大橋跟社子島輕軌銜接，搭上五泰輕軌？

侯友宜表示，蘆社大橋一定會預留輕軌路廊，保留串連可能性，至於五泰輕軌，也會預留空間，尤其在輕軌銜接部分，會與台北市捷運局討論可能性。（編輯：林恕暉）1140619