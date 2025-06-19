自殺列10大死因 諮商心理師公會籲鬆綁遠距限制

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）自殺重回10大死因，諮商心理師公會全國聯合會指出，現代人工作壓力大，甚至可能下班沒力氣再移動到諮商所，但現行法規對通訊諮商仍有限制，盼進一步放寬，接住更多有需要者。

根據衛福部最新公布的民國113年國人10大死因統計，蓄意自我傷害（自殺）時隔14年重新進入10大死因，位居第10名。去年國內自我傷害（自殺）死亡人數達4062人，相較前一年增加逾百人，113年0至14歲、65歲以上自殺死亡人數較112年下降，其餘年齡層均呈上升。

從衛福部推動青壯世代心理健康支持方案，年滿15歲至45歲的民眾皆可申請3次免費心理諮商，到勞動部提供勞工健康服務心理諮商，有納保工作者可申請最多6次免費心理諮商。諮商心理師公會全聯會今天透過新聞稿表示，雖政府已提供不少心理健康資源，但可及性仍有待調整。

諮商心理師張祐瑄提到，許多想求助者因求助成本，難以實際將需求化成行為，如下班回家時間太晚等，若使用通訊諮商，便可有更高的彈性接觸到資源，但目前法規對通訊諮商仍有許多限制，盼進一步放寬，讓民眾求助時有更多選擇，避免累積過多壓力走上絕路。

諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇分享，從臨床經驗觀察，許多當事人在真正走到自殺行動前，往往已經歷一段漫長的心理耗損。這些壓力未必來自單一重大事件，更常源於日常生活中長期的累積，包括學業與職場、經濟、家庭、人際衝突或長時間的孤獨感等。

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胡延薇表示，當這些情緒長期未被理解與調節時，容易讓人陷入深層的無力與無助，「願意求助本身就是一項重要的自我照顧行動」，求助不必很大，當覺得生活重到快要撐不下去，是有許多相關資源可以陪伴民眾一起分擔重量，只要有需求都可主動利用資源求助。

心理發出的訊號不難察覺，胡延薇提到，當為情緒尋找出口，如追劇、打電動、與朋友聚會或小酌幾杯後，若只能短時間內帶來放鬆與喘息，心情依然沉重、睡眠持續受影響，甚至對生活提不起勁，這代表壓力需要更進一步的方式處理，心理諮商正是能夠幫助民眾的資源。（編輯：張雅淨）1140619

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。