內政部：積極規畫新住民發展署 初估百名員額7億預算

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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院聯席會議今天併案審查朝野立委所提內政部新住民發展署組織法草案。內政部表示，籌備小組已開過7次會議，目前規劃4組、12科，將近100名正式員額，如果明年成立，預估年度預算規模為新台幣7億多元。

立法院會去年7月三讀通過新住民基本法，明定內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，統籌規劃相關事宜。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議上午併案審查朝野立委所提內政部組織法第5條修正草案，在內政部的次級機關增訂新住民發展署，以及審查內政部新住民發展署組織法草案，內政部次長吳堂安等人列席說明，並備質詢。

內政部書面報告指出，為積極辦理新設機關事宜，指示由移民署辦理新機關組織籌備工作，並訂定發布新住民發展署籌備作業小組設置要點，定期召開會議討論籌備工作，至民國114年5月底止，召集人（吳堂安）已召開7次籌備小組會議。

內政部表示，依基本法規定，新機關將統籌規劃、研究、諮詢、協調、推動、促進新住民就學、就業、培力、關懷協助及多元服務的相關事宜，內政部已就新機關各項籌備工作組成籌備小組，並持續召開會議研商，不斷推動籌辦新機關有關事項。

內政部表示，考量新住民的對象廣泛、監督職權及掌理業務複雜，且涉及公權力行政事項橫跨不同目的事業主管機關等，籌備作業的業務分工、人員移撥及法規研修等較一般機關更為繁雜，尚需相當作業時間，內政部將積極並加速完成各項籌備工作，以落實新住民各項權益保障事項。

台灣民眾黨立委黃國昌在會中多次詢問，到底還要籌備多久，行政院是否會提出相關修法及立法版本。國民黨立委張智倫質詢時，也問到行政院版草案何時可以送到立法院審查。

吳堂安說，照顧新住民是內政部應該做的工作，都在積極籌備中，由於新住民事務繁瑣，包括文化、勞動、衛福、教育等，內政部會配合基本法施行後來推動。

張智倫詢問，如果新住民發展署明年上路，相關人員、預算，以及未來可能落腳的地點。吳堂安表示，籌備小組去年成立後，他主持過7次會議，討論業務職掌、人員編制、辦公廳舍、年度預算編列等議題。目前規劃是4組、12科，總共將近有100名正式員額，如果明年成立，未來預估年度預算規模為新台幣7億多元。

至於地點，吳堂安說，要挑離中央各部會比較近的地點，台北或新北有幾個考慮的點，目前還沒有確定。

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民進黨立委沈發惠質詢時提到，在野黨團版本規範新住民國家考試的規範、執行、督導及獎助，但依據憲法規定，這會侵犯考試院的權力。民進黨立委吳思瑤也認為，要回歸考試權平等原則，不要違憲侵犯考試院的權力。

吳思瑤說，民進黨對於新住民的各項權益，一直希望跨部會協助新住民，保障他們在過渡階段的各項權益，盡可能做好做滿，讓他們融入台灣社會。（編輯：萬淑彰）1140619