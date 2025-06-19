以伊戰爭 分析：中國在外交斡旋上沒太大空間

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（中央社台北19日電）以色列及伊朗戰爭持續，美國是否會軍事介入備受關注。中國國家主席習近平日前表示，願為恢復中東地區和平穩定發揮建設性作用。有分析認為，在以伊戰爭中，中國沒有太大的外交斡旋空間，也缺乏足夠動機介入。

中國國家主席習近平17日在哈薩克首都阿斯塔納出席第2屆「中國─中亞峰會」期間表示，以色列發動對伊朗軍事行動，造成中東地區緊張局勢驟然加劇，中方反對「任何侵犯別國主權安全和領土完整」的行為。

習近平表示，中方願與各方一道努力，為恢復中東地區和平穩定發揮建設性作用。

德國之聲中文網近日刊文指出，荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）中國與中東關係專家費蓋羅亞（William Figueroa）表示，中國對以伊局勢的反應可以歸納為兩方面，就是歸咎於以色列，及呼籲對話協商為衝突降溫。中國迄今為止並沒有積極介入以伊局勢，在這場衝突內並沒有扮演重大角色。

費蓋羅亞表示，中國在中東缺乏投射力量的能力，在傳統安全意義上也非關鍵方，中國在中東真正的優勢是在經濟層面。雖然中國偶爾會扮演外交橋梁，但以伊雙方的問題並不是沒有溝通管道，而是不願意對話，「這讓中國沒有什麼空間可以在外交上斡旋」。

費蓋羅亞表示，2023年中國促成沙烏地阿拉伯和伊朗恢復外交關係，斡旋沙伊對中國來說成本低、政治報酬高。但以色列和伊朗的關係並非如此，由於回報不高，即使中國有能力，也無意直接捲入這場衝突。

費蓋羅亞表示，中國對中東石油的依賴程度，可能也不至於讓中國感受到重大壓力。中國目前最大的石油來源國是俄羅斯，中國國內也有石油蘊藏。伊朗占中國石油進口大約10%，即使中國失去伊朗的石油來源，也不會出現嚴重石油短缺。

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費蓋羅亞表示，中國跟伊朗的經濟往來，不會讓中國對伊朗有重大影響力。雖然中國是伊朗石油的最大買家，也是伊朗最大的貿易夥伴，但中國往往不會在中東地區衝突動用「經濟武器化」的策略。在涉及台灣議題等「核心國家利益」，中國才會這麼做。

費蓋羅亞表示，若美國決定進一步介入以伊衝突，整體來說可能對中國有利。正因如此，很多中國分析師都建議中國避免作出類似的軍事承諾，而應更專注於發展自身經濟、投資、「一帶一路」倡議等優勢。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1140619